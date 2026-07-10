¿Vas a la playa este verano? 5 no son aptas para nadar en vacaciones

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¿Vas a la playa? Estas no son aptas para nadar, Cofepris. Foto: Getty/Cuartoscuro

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que 284 de las 289 playas monitoreadas en México son aptas para uso recreativo, por lo que el 98.3% de los litorales evaluados cumplen con las condiciones sanitarias para recibir turistas durante las vacaciones de verano 2026.

El monitoreo, realizado en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, contempló 2 mil 279 muestras de agua recolectadas en 393 puntos estratégicos distribuidos en 76 destinos turísticos de los 17 estados con costa.

Estas son las playas que NO son aptas para nadar

Aunque la evaluación fue positiva en casi todo el país, cinco playas rebasaron los niveles permitidos de contaminación bacteriológica, por lo que fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo:

Playa de Tijuana , en Tijuana, Baja California .

, en . Playa del Cuale , en Puerto Vallarta/Bahía de Banderas, Jalisco .

, en . Playa Principal , en Puerto Escondido, Oaxaca .

, en . Playa José Martí , en Veracruz, Veracruz .

, en . Playa Tumbao, en Veracruz, Veracruz.

La dependencia recomendó evitar nadar o realizar actividades de contacto directo con el agua en estos sitios hasta que mejoren sus condiciones sanitarias.

¿Qué playas sí son aptas para visitar este verano?

De acuerdo con la COFEPRIS, la gran mayoría de las playas mexicanas cumplen con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al registrar menos de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, parámetro que garantiza condiciones seguras para actividades recreativas.

Esto significa que 284 playas del país pueden visitarse con normalidad, al no representar un riesgo sanitario para los turistas durante esta temporada vacacional.

Autoridades buscan recuperar la calidad del agua

La COFEPRIS informó que trabaja junto con los Comités de Playas Limpias y las autoridades de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz para implementar acciones de saneamiento que permitan reducir los niveles de contaminación.

Entre las medidas se encuentran labores de limpieza, monitoreo constante y señalización preventiva para proteger a los visitantes.

¿Cómo se realizó el monitoreo?

Como parte del programa Playas Limpias 2026, las muestras fueron recolectadas del 15 de junio al 1 de julio en los principales destinos turísticos del país.

Los análisis fueron efectuados por la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLESP), con base en los parámetros microbiológicos establecidos por la OMS, que determinan si una playa es segura para actividades recreativas.

La COFEPRIS recordó que el listado completo de las 289 playas monitoreadas puede consultarse en su portal oficial y también estará disponible mediante la aplicación Playas MX, actualizada en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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