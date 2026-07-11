Revelan anteproyecto de Calendario 2026-2027 de la SEP: así quedarían vacaciones, puentes y fechas clave

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Revelan anteproyecto del Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP. Foto: Getty/Cuarto

Fue difundido el anteproyecto del Calendario Escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria. El documento muestra cómo se distribuirían los días de clase, los periodos vacacionales, los puentes y otras actividades académicas del próximo ciclo escolar. Sin embargo, el calendario sólo será oficial cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La propuesta de la SEP contempla la distribución de los 185 días de clase, así como los periodos vacacionales, las sesiones del Consejo Técnico Escolar y otras fechas relevantes para estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

Si quieres conocer cuándo serían las vacaciones, los puentes por Consejo Técnico Escolar y las fechas más importantes del ciclo escolar 2026-2027, en Uno TV te compartimos todos los detalles.

Calendario SEP 2026-2027. Foto: Especial

¿Cuándo iniciaría y termina el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el documento, el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 y finalizará el viernes 9 de julio de 2027 para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Previo al regreso a clases, los estudiantes permanecerán en receso de verano durante todo agosto, mientras que el personal docente participará en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada del 24 al 28 de agosto de 2026.

¿Cuándo serían los puentes por Consejo Técnico Escolar?

Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), días en los que los alumnos no tienen clases, y que derivan en puentes escolares para los estudiantes, serían nueve y se llevarían a cabo en los siguientes viernes:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

Estas jornadas están destinadas exclusivamente a la planeación y evaluación de actividades por parte del personal docente.

¿Cuándo serían las vacaciones del ciclo escolar?

El anteproyecto contempla dos periodos vacacionales para los estudiantes, vacaciones de invierno y vacaciones de semana santa:

Vacaciones de invierno

Las vacaciones decembrinas se llevarían a cabo del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Sin embargo, dado que el 6 de enero está señalado como día de suspensión de labores docentes, las clases se reanudarían el 7 de enero. Asimismo, el 25 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027 están contemplados como días de suspensión de actividades.

Vacaciones de Semana Santa

El periodo vacacional de primavera será del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, por lo que las clases se reanudarán el 5 de abril, después del fin de semana.

Otras fechas importantes del anteproyecto de Calendario Escolar 2026-2027

Además de las vacaciones y los Consejos Técnicos, la SEP incluyó otras actividades relevantes durante el ciclo:

Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto de 2026.

31 de agosto de 2026. Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027.

9 de julio de 2027. Suspensión de labores docentes: 15 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2026, así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y el 5 de mayo del 2027 .

de septiembre, y de noviembre y el de diciembre de así como el de enero, de febrero, de marzo y el de mayo del . Registro de calificaciones: 13 de noviembre de 2026, 5 de marzo de 2027 y 18 de junio de 2027.

13 de noviembre de 2026, 5 de marzo de 2027 y 18 de junio de 2027. Preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028: del 2 al 12 de febrero de 2027 .

del . Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil: 8 de septiembre de 2026.

¿Cuántos días de clases tendrá el ciclo escolar?

De oficializarse el calendario, el ciclo escolar 2026-2027 contemplaría 185 días efectivos de clase para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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