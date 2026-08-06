La mañanera de Claudia Sheinbaum, 6 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 6 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este jueves 6 de agosto de 2026
Concluye conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Presentan Mujeres en la Historia, hoy trata de Chavela Vargas, “la mexicana que nació donde le dio la gana”.
De la visita del Papa León XIV, la mandataria dijo que les informaron que antes visitará Perú, Argentina y Uruguay dando continuidad a los países que no visitó el Papa Francisco
Respecto a la situación de los aguacateros de Michoacán, la presidenta señala que se reunió ayer con ellos y se realiza un plan de trabajo para garantizar la seguridad en zonas donde aún no había presencia de la Guardia Nacional. Además, ya se pidió a la embajada de Estados Unidos una reunión con autoridades estadounidenses para que se reanuden operaciones. Dijo también que se va reforzar la seguridad en el estado, para poblados como Uruapan. “La idea es retomar lo más pronto posible la exportación de aguacate”
Cuestionada sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias, explica que será la siguiente semana cuando se den a conocer.
Claudia Sheinbaum reveló que aún se está analizando el costo del proceso de fracking en México, debido a que aún existen estudios previos que se deben realizar.
“Todavía falta la factibilidad económica, que también nos van a ayudar para ver cuánto cuesta la explotación y cuánto costaría el pie cúbico de gas para saber qué, qué haríamos frente a este estudio. Ahora, ¿qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior. Aun cuando todavía, aun con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando a Estados Unidos, el objetivo es bajar la importación, que no dependamos tanto del exterior. ¿Esto es algo que busca México? No, buscan todos los países del mundo garantizar su soberanía energética”, aseguró.
La presidenta explica que mucho tiempo hubo oposición por el gas natural y justifica el cambio de postura en los avances tecnológicos que se han dado en fechas recientes y al trabajo previo que se está realizando para determinar si se utiliza este método de extracción o no.
En su oportunidad, la presidenta Sheinbaum reafirma que aunque se busca la soberanía, previo a iniciar la explotación de gas no convencional se debe garantizar el mínimo impacto ambiental, que es factible el seguir utilizando los pozos de agua salada en caso de que se confirme que están disponibles.
La mandataria recalcó que se seguirá trabajando en esta vía y cada dos meses se actualizará el informe que estará a disposición del pueblo para que verifique en qué etapa se encuentra.
Precisa también que la comisión de agua recomienda el uso de agua salada; luego comprobar que esté hidráulicamente desconectada de los acuíferos de agua dulce, para finalmente iniciar el monitoreo de agua superficial y subterránea para hallar la línea hídrica base que permitirá hacer un comparativo para determinar si hay un impacto en el agua superficial o subterránea dulce.
José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería menciona que previo a explotarse yacimientos de Cuenca de Burgos y Burgos Picacho, se realicen consultas informadas, que se desarrollen cadenas de proveeduría local para generar empleos y minimizar los impactos en la supervisión de pozos. En el tema ambiental, Hernández pide garantizar los mantos acuíferos, garantizar el reciclaje del agua y no utilizar agua superficial para la explotación.
La científica e ingeniera explica que México actualmente importa más del 60% del gas que consume, por ello México “debe impulsar estrategias para garantizar la soberanía y hacer un uso más eficiente de la energía”, asegura. Comenta 4 puntos para encaminarse a la soberanía energética
1. Aumentar la generación eléctrica con energías renovables
2. Hacer uso eficiente de la energía
3. Incrementar la producción de combustibles en yacimientos convencionales
4. Cuidar el medio ambiente
Alma América Porres Luna, ingeniera geofísica y excomisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en México expone sobre el consumo de gas en el país y al necesidad de hallar alternativas.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México habla de cómo se analiza la viabilidad de obtener un gas no convencional, para ello hay cuatro comisiones:
1. Comisión de ingeniería, observa las características de los yacimientos y cómo extraer el gas
2. La Comisión de Agua analiza cuánto de este recurso se requiere
3. La Comisión de Impacto ambiental evalúa los riesgos ecológicos
4. Comisión de evaluación y perspectiva que observa la viabilidad y la obtención de recursos económicos para el proyecto
Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El tema central del día de hoy serán los resultados del análisis de la Comisión de Gas No Convencional.
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