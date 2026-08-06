La mañanera de Claudia Sheinbaum, 6 de agosto de 2026

Claudia Sheinbaum reveló que aún se está analizando el costo del proceso de fracking en México, debido a que aún existen estudios previos que se deben realizar.

“Todavía falta la factibilidad económica, que también nos van a ayudar para ver cuánto cuesta la explotación y cuánto costaría el pie cúbico de gas para saber qué, qué haríamos frente a este estudio. Ahora, ¿qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior. Aun cuando todavía, aun con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando a Estados Unidos, el objetivo es bajar la importación, que no dependamos tanto del exterior. ¿Esto es algo que busca México? No, buscan todos los países del mundo garantizar su soberanía energética”, aseguró.