Ángel Aguirre ingresa al penal del Altiplano tras ser detenido por caso Ayotzinapa; lo acusan de borrar videos

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Foto: Cuartoscuro

El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ya ingresó al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano”, luego de ser detenido este 6 de agosto en el Estado de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó previamente que la captura deriva de una orden de aprehensión obtenida como parte de las nuevas investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Ángel Aguirre borró evidencia del caso Ayotzinapa

La FGR señaló que, tras aplicar un nuevo modelo de investigación y realizar un reanálisis de las actuaciones existentes en el caso, se desarrollaron nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación del exmandatario en el presunto ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los normalistas.

El exgobernador ordenó que se le entregaran las imágenes que las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala captaron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras la detención del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban algunos de los normalistas desaparecidos.

Además de haber ordenado la entrega de las grabaciones, el exgobernador habría amenazado a quien le entregó las grabaciones a fin de mantenerlo en silencio.

Como parte de la operación para borrar evidencia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángel Aguirre, entonces gobernador en funciones, llamó a una reunión con mandos de primer nivel de su administración en donde giró instrucciones de eliminar todo tipo de evidencia relacionada con el caso.

A decir de la FGR, las indagatorias permiten establecer que el ocultamiento de las grabaciones no fue una falla técnica, sino el resultado de “una operación dolosa”.

Registro Nacional confirma traslado al Altiplano

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Aguirre Rivero fue detenido a las 09:46 horas de este jueves en Tepotzotlán, Estado de México, cerca de la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro. La detención fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El registro también indica que el exgobernador quedó a disposición de la Fiscalía General de la República y que su ubicación actual corresponde al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, continúa bajo investigación por parte de las autoridades federales.

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