AICM inicia segunda fase de remodelación; éstas serán las obras en las terminales
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) inició la segunda fase de su programa de remodelación y modernización integral, un proyecto que se desarrollará durante lo que resta de 2026 y continuará a lo largo de 2027 con el objetivo de incrementar su capacidad operativa y mejorar la experiencia de millones de pasajeros.
De acuerdo con Grupo Aeroportuario Marina, las obras comenzaron este mes tras concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin afectar las operaciones de aterrizaje y despegue, además de buscar minimizar las molestias para los usuarios.
¿Qué obras contempla la segunda fase de remodelación del AICM?
Las mejoras abarcarán tanto la Terminal 1 como la Terminal 2, además de distintas áreas operativas del aeropuerto.
En la Terminal 1 se realizarán los siguientes trabajos:
- Ampliación de las salas de espera
- Construcción de un pasillo para separar los flujos de pasajeros en la zona nacional
Mientras tanto, en la Terminal 2 se llevarán a cabo obras como:
- Modernización del sistema de aire acondicionado
- Ampliación del estacionamiento vertical
- Renivelación de las rampas vehiculares
- Construcción de un nuevo Centro de Comando y Control para fortalecer la seguridad aeroportuaria
Modernizarán sistemas de seguridad en ambas terminales
Además de las obras de infraestructura, el proyecto contempla la actualización de diversos sistemas tecnológicos y de protección.
Entre las acciones anunciadas destacan:
- Modernización de los sistemas de pararrayos
- Actualización de los sistemas contra incendios
- Incorporación de tomógrafos para la inspección de equipaje
- Instalación de equipos adicionales para la validación de documentos en los filtros de revisión de pasajeros
Estas mejoras buscan fortalecer la seguridad y agilizar los procesos de inspección dentro del aeropuerto.
Obras continuarán sin suspender operaciones
Grupo Aeroportuario Marina informó que algunos trabajos iniciados durante la primera etapa nunca fueron suspendidos debido a su naturaleza técnica y concluirán durante este mismo año.
Asimismo, reiteró que las obras de esta segunda fase se ejecutarán sin interrumpir las operaciones del aeropuerto, procurando mantener la puntualidad y reducir al máximo las afectaciones para las y los viajeros.
Buscan atender a más de 44 millones de pasajeros al año
Con este programa de modernización, el AICM pretende reforzar su infraestructura para responder a la creciente demanda de usuarios, además de elevar los estándares de calidad, confort, seguridad y eficiencia operativa.
Actualmente, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez atiende a más de 44 millones de pasajeros cada año, por lo que las autoridades consideran indispensable actualizar sus instalaciones y fortalecer sus capacidades operativas de cara a los próximos años.
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