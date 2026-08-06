AICM inicia segunda fase de remodelación; éstas serán las obras en las terminales

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AICM inicia segunda fase de remodelación. Foto: Gobierno de México

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) inició la segunda fase de su programa de remodelación y modernización integral, un proyecto que se desarrollará durante lo que resta de 2026 y continuará a lo largo de 2027 con el objetivo de incrementar su capacidad operativa y mejorar la experiencia de millones de pasajeros.

De acuerdo con Grupo Aeroportuario Marina, las obras comenzaron este mes tras concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin afectar las operaciones de aterrizaje y despegue, además de buscar minimizar las molestias para los usuarios.

Inicia fase 2 de remodelación del AICM. @aeropuertos_GAM ➡️https://t.co/vZJiSsy6qu pic.twitter.com/xS5YRg4swJ — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 5, 2026

¿Qué obras contempla la segunda fase de remodelación del AICM?

Las mejoras abarcarán tanto la Terminal 1 como la Terminal 2, además de distintas áreas operativas del aeropuerto.

En la Terminal 1 se realizarán los siguientes trabajos:

Ampliación de las salas de espera

Construcción de un pasillo para separar los flujos de pasajeros en la zona nacional

Mientras tanto, en la Terminal 2 se llevarán a cabo obras como:

Modernización del sistema de aire acondicionado

Ampliación del estacionamiento vertical

Renivelación de las rampas vehiculares

Construcción de un nuevo Centro de Comando y Control para fortalecer la seguridad aeroportuaria

Modernizarán sistemas de seguridad en ambas terminales

Además de las obras de infraestructura, el proyecto contempla la actualización de diversos sistemas tecnológicos y de protección.

Entre las acciones anunciadas destacan:

Modernización de los sistemas de pararrayos

Actualización de los sistemas contra incendios

Incorporación de tomógrafos para la inspección de equipaje

para la inspección de equipaje Instalación de equipos adicionales para la validación de documentos en los filtros de revisión de pasajeros

Estas mejoras buscan fortalecer la seguridad y agilizar los procesos de inspección dentro del aeropuerto.

Obras continuarán sin suspender operaciones

Grupo Aeroportuario Marina informó que algunos trabajos iniciados durante la primera etapa nunca fueron suspendidos debido a su naturaleza técnica y concluirán durante este mismo año.

Asimismo, reiteró que las obras de esta segunda fase se ejecutarán sin interrumpir las operaciones del aeropuerto, procurando mantener la puntualidad y reducir al máximo las afectaciones para las y los viajeros.

Buscan atender a más de 44 millones de pasajeros al año

Con este programa de modernización, el AICM pretende reforzar su infraestructura para responder a la creciente demanda de usuarios, además de elevar los estándares de calidad, confort, seguridad y eficiencia operativa.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez atiende a más de 44 millones de pasajeros cada año, por lo que las autoridades consideran indispensable actualizar sus instalaciones y fortalecer sus capacidades operativas de cara a los próximos años.

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