Infonavit presta hasta 169 mil pesos para mejorar tu casa; así puedes solicitarlos

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Conoce los requisitos. Foto: Cuartoscuro.

Los derechohabientes del IMSS con una relación laboral vigente pueden solicitar el crédito Mejoravit Solo para Ti, un financiamiento del Infonavit que permite obtener hasta 169 mil 39 pesos para reparar, ampliar o mejorar una vivienda, sin dejar el inmueble como garantía.

Este crédito no hipotecario está dirigido a quienes desean realizar mejoras como cambiar pisos, renovar cocina o baño, impermeabilizar, pintar, arreglar jardines o incluso regularizar la propiedad de una vivienda.

¿Cuánto presta el Infonavit con Mejoravit Solo para Ti?

El programa ofrece un crédito de 10 mil 698.67 pesos hasta 169 mil 39.02 pesos, siempre que el monto no supere el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

Las condiciones dependen del monto solicitado:

Hasta 42 mil 794.69 pesos: tasa fija anual del 10% y plazo de 1 a 5 años

tasa fija anual del y plazo de Más de 42 mil 794.69 pesos: tasa fija anual del 11% y plazo de 1 a 10 años

El financiamiento se otorga de forma individual y la garantía del crédito es el saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Requisitos para solicitar el crédito Mejoravit

Para acceder al financiamiento, el trabajador debe:

Tener una relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore y contar con datos biométricos actualizados

y contar con Autorizar la consulta al Buró de Crédito

No tener un crédito vigente con Infonavit

Habitar la vivienda donde se realizarán las mejoras, la cual puede estar a nombre del solicitante o de familiares cercanos

Entre la documentación solicitada destacan:

Solicitud de inscripción

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP y RFC

Comprobante de domicilio

Estado de cuenta bancario con CLABE

Documento que acredite la propiedad o legítima posesión de la vivienda

Proyecto o presupuesto de la obra

El Infonavit también informó que los derechohabientes pueden solicitar más de un crédito, siempre que el financiamiento anterior no haya presentado incumplimientos ni recibido apoyos para cubrir adeudos.

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