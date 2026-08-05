Recibe hasta 71 mil pesos con este programa del Infonavit; éstos son los requisitos

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Infonavit ofrece apoyo de hasta 71 mil pesos para tu hogar. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece el programa Equipa tu Casa, un financiamiento complementario que permite a los derechohabientes obtener desde 10 mil 698 pesos y hasta 71 mil 324 pesos para realizar mejoras en su vivienda.

Este apoyo funciona como un crédito adicional al financiamiento para comprar una casa nueva o usada y está destinado a remodelar, reparar, mejorar o equipar el inmueble sin modificar su estructura.

¿Quiénes pueden solicitar Equipa tu Casa?

Para acceder a este beneficio del Infonavit es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser derechohabiente con una relación laboral vigente

con una relación laboral vigente Cumplir con las condiciones para obtener un crédito de compra de vivienda nueva o existente

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit , realizar la precalificación y elegir el tipo de crédito correspondiente

, realizar la precalificación y elegir el tipo de crédito correspondiente Integrar el expediente con la documentación requerida

Solicitar Equipa tu Casa al momento de tramitar el crédito en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o mediante Mi Cuenta Infonavit

al momento de tramitar el crédito en un o mediante Formalizar el crédito ante notario

¿Cómo entrega Infonavit los recursos?

Para los créditos contratados antes del 12 de febrero de 2025, el Instituto explicó que el dinero se distribuye mediante dos tarjetas:

80% del monto para comprar materiales y productos en comercios autorizados

para comprar materiales y productos en comercios autorizados 20% en efectivo para cubrir el pago de mano de obra

En caso de no utilizar el efectivo para mano de obra, ese porcentaje también podrá destinarse a compras en establecimientos participantes.

Cinco días después de firmar las escrituras, el beneficiario recibirá un correo para registrar la dirección donde serán enviadas las tarjetas. Posteriormente deberán activarse mediante la aplicación de Broxel. El pago mensual de Equipa tu Casa se integra a la mensualidad del crédito hipotecario contratado.

Documentos necesarios para tramitar el apoyo

Quienes deseen acceder a este financiamiento deberán presentar:

Formato de presupuesto de la remodelación o mejora

de la remodelación o mejora Carta bajo protesta de decir verdad , donde se especifique la obra que se realizará

, donde se especifique la obra que se realizará Estado de cuenta bancario a nombre del solicitante con CLABE, con una antigüedad no mayor a dos meses

a nombre del solicitante con CLABE, con una antigüedad no mayor a dos meses RFC con homoclave

La cuenta bancaria no debe ser mancomunada

También puede presentarse la carátula del contrato de apertura de la cuenta bancaria con una vigencia máxima de un mes.

¿Qué comprobantes debes entregar después?

Una vez formalizado el crédito, el derechohabiente deberá ingresar a Mi Cuenta Infonavit, en la sección “Contáctanos” y “Sigue tu caso y adjunta documentos”, para cargar:

Fotografías de las mejoras realizadas

de las mejoras realizadas Facturas, tickets o comprobantes de las compras efectuadas

Toda la evidencia deberá integrarse en un solo archivo PDF, con un peso máximo de 20 MB.

Con este esquema, el Infonavit busca que los trabajadores puedan mejorar las condiciones de su vivienda mediante un financiamiento adicional que facilite la compra de materiales, el pago de mano de obra y el equipamiento del inmueble, sin necesidad de contratar un crédito independiente.

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