Parolin pide orar y sumarse a la causa de las madres buscadoras

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Celebración Eucarística de Pietro Parolin. Foto: Uno TV

Desde el altar de la Basílica de Guadalupe, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, dedicó un momento de su homilía a las madres buscadoras y pidió a México unirse en oración por sus hijos desaparecidos: “Todos podemos ayudarlas con nuestra oración”, afirmó.

“Su ejemplo resuena con especial fuerza aquí en México, donde tantas madres siguen buscando con firmeza y fe a sus hijos desaparecidos, nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos y todos podemos ayudarlas con nuestra oración para que, al igual que aquella mujer del evangelio de hoy, su perseverancia y su fe sean recompensadas”. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

Secretario de Estado de la Santa Sede llama a construir la paz y la reconciliación

El gesto llegó tras la lectura del Evangelio, en la misa de mediodía de este miércoles ante fieles, principalmente de la Diócesis de Torreón, Coahuila. Parolin definió “La Villa” como un santuario de paz para México y llamó a orar, primero, por la pacificación interior, y luego por la del país.

“Este es un lugar donde podemos orar por la paz. Primero en nuestros propios corazones y luego en nuestra sociedad. Demasiadas comunidades están marcadas por la violencia y la agresión y demasiadas familias han conocido el dolor de la pérdida a causa de ello. Desde el Tepeyac, desde esta casita sagrada, María de Guadalupe… nos invita a una escuela de oración en donde la lección que nos enseña es la pacificación de los pueblos y la reconciliación entre hermanos y hermanas”. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

Notable fue la ausencia del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. En su lugar, representaron al episcopado Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la CEM, y el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza.

La misa cerró una jornada que arrancó con una reunión de poco más de una hora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se abordó la invitación formal para que el Papa León XIV visite México, además de los desafíos de la inteligencia artificial a la luz de la encíclica Dilexi Te.

Parolin, quien fue diplomático en México entre 1989 y 1991 —clave en el reconocimiento legal de las iglesias en el país—, sostendrá esta tarde un encuentro con los líderes del Diálogo Nacional por La Paz en la sede de la CEM, antes de regresar mañana a Roma.

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