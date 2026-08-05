SEP plantea nuevas reglas para las escuelas sobre el uso de celulares y escuelas militarizadas

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Escuelas militarizadas deberán regularse. Foto: SEP

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció una consulta nacional para construir nuevas reglas sobre el uso de celulares, redes sociales y plataformas digitales en las escuelas. Además, adelantó que la dependencia trabajará en una ruta de regularización para las escuelas conocidas como militarizadas.

El secretario llamó a fortalecer la coordinación entre la Federación y los Gobiernos estatales para impulsar una agenda educativa común que responda a los principales desafíos del país de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Buscan definir reglas para celulares y redes sociales

La SEP informó que en las próximas semanas se realizarán foros en las 32 entidades del país para discutir el impacto de los dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes.

La intención es recopilar experiencias de escuelas, docentes, especialistas y familias para conocer cómo han funcionado las medidas de regulación que ya existen en algunos estados y determinar si es necesario establecer lineamientos a nivel nacional.

De acuerdo con Mario Delgado, la meta es que las conclusiones de estos encuentros permitan presentar una propuesta hacia finales de agosto y posteriormente llevarla al ámbito legislativo.

Revisarán el futuro de las escuelas militarizadas

Otro de los temas abordados fue la situación de los planteles que operan bajo esquemas de formación militarizada.

El titular de la SEP sostuvo que la figura de “escuela militarizada” no existe dentro de la legislación educativa mexicana y señaló que estos planteles deberán adecuarse a los lineamientos vigentes para continuar prestando servicios educativos.

La dependencia aclaró que el objetivo no es cerrar escuelas ni afectar a estudiantes y familias, sino construir un marco legal que dé certeza a los planteles que actualmente funcionan bajo ese modelo.

Las autoridades educativas estatales que cuentan con este tipo de instituciones manifestaron su disposición para trabajar con la SEP en una ruta jurídica que permita garantizar la continuidad de los estudios de sus alumnos.

Educación cívica en lugar de formación militar

La propuesta de la SEP contempla que los planteles eliminen referencias o contenidos de carácter militar y adapten sus programas académicos a esquemas centrados en valores cívicos, cultura de paz, respeto a los derechos humanos, seguridad y convivencia escolar.

Mario Delgado también advirtió que cualquier institución donde se acrediten casos de maltrato, abuso o prácticas que vulneren los derechos de estudiantes deberá enfrentar las sanciones previstas por la ley.

Las discusiones sobre el uso de celulares y la situación de las escuelas militarizadas se desarrollarán durante las próximas semanas, mientras la SEP busca establecer nuevos criterios antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027.

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