Ojo: alertan por falsa pensión de 2 mil 800; así podrían robar tus datos
Las estafas cibernéticas están a la orden del día. Los delincuentes, ingenian distintas maneras para robar datos y una de ellas es por medio de la pensión “Mujeres con Bienestar”, como informaron las autoridades.
Según lo alertado, los delincuentes crearon una página falsa en la que se ofrece un supuesto beneficio de nombre “Mujeres con Bienestar”. Dicho “programa” va dirigido a mujeres de 18 a 65 años.
Secretaría del Bienestar alerta por programa falso
Como informó la Secretaría del Bienestar, el supuesto programa no existe oficialmente. En él, falsamente se ofrece un apoyo económico de 2 mil 850 pesos para mujeres de 18 a 65 años.
En la falsa publicidad, se menciona que el registro puede hacerse sin salir de casa, con fecha establecida del 6 al 31 de agosto del presente año.
Asimismo, se otorga una dirección web, donde los ciberdelincuentes recaban los datos personales de las personas que caen en la estafa.
No ingreses datos personales
Por último, la Secretaría del Bienestar pidió a la población no caer en este tipo de estafas y no ingresar datos personales como lo son:
- Nombre completo
- Domicilio
- Correo electrónico
- Número telefónico
- Datos de familiares
- Datos bancarios
De este modo, es importante estar atento a los canales oficiales para evitar ser víctima de fraudes y estafas.
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