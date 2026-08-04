Vacaciones seguras: cuidado con tu equipaje y pase de abordar; así evitas posibles fraudes

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Aunque parezcan simples comprobantes de viaje, las etiquetas de equipaje y los pases de abordar contienen más información de la que se aprecia a simple vista, y esa información podría ser aprovechada por delincuentes para cometer fraudes o incluso robo de identidad. Te diremos cómo evitarlos y proteger tu información en esta vacaciones.

Las etiquetas del equipaje contienen información que los estafadores pueden utilizar, como:

Nombre

Números de vuelo

Información de la aerolínea

Número de identificación del equipaje

Números de programas de viajero frecuente (en algunos casos)

Norton, empresa especializada en seguridad, indicó que los estafadores suelen esperar a que un viajero tire la etiqueta de su equipaje.

Con la información, crean una dirección de correo falsa e inventan información de contacto para presentar una reclamación ante la aerolínea por una maleta supuestamente perdida, retrasada o dañada con el objetivo de obtener dinero.

Las víctimas podrían enfrentar problemas si, posteriormente, necesitan presentar una reclamación legítima por su equipaje.

Recomendaciones para evitar fraudes con etiquetas de equipaje

Considerar a la etiqueta de su equipaje como un documento de identidad

No tirarla en el aeropuerto ni en la habitación de hotel

Conservar la etiqueta hasta llegar a casa y desecharla, triturarla o cortarla en varios pedazos

Fraudes o robos de identidad con pases de abordar

Como en el caso anterior, terceras personas pueden obtener información sobre el pasajero y, en algunos casos, acceder a su reservación, de acuerdo con Shaji George, especialista en tecnologías de la información y la comunicación.

El experto advirtió que muchas personas ponen en riesgo su información personal al publicar en redes sociales fotografías de sus vuelos o de sus pases de abordar sin ocultar el código QR o de barras. Esta práctica, explicó, puede exponer datos sensibles, según su estudio “La privacidad personal en riesgo: las amenazas de seguridad de compartir pases de abordar en línea”, publicado en la Revista Internacional de Investigación Partners Universal (PUIRJ).

¿Qué información puede contener el código de barras?

El contenido depende de cada aerolínea, pero el estándar internacional de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) permite codificar el:

Nombre del pasajero

Código de reservación (PNR o Record Locator)

Número de vuelo

Origen y destino

Asiento asignado

Número de viajero frecuente (cuando aplica)

Identificadores relacionados con el equipaje documentado

En algunos casos, la información del código de reservación tiene datos del pasajero que podrían servir para consultar su vuelo en el portal de la aerolínea, de acuerdo con el estudio y documentación técnica del estándar de la IATA.

Sin embargo, esto depende de las medidas de seguridad implementadas por cada compañía.

¿Cómo puede realizarse un fraude con los pases de abordar de un vuelo?

A través del código de barras, los delincuentes pueden obtener el Código de Reservación.

El especialista Shaji George indicó que la combinación de esos datos públicos del pasajero permiten al delincuente:

Consultar detalles de la reservación

Modificar algunos datos del viaje

Cancelar vuelos

Recopilar información personal para cometer fraude o robo de identidad

¿Cómo proteger tu información?

En su estudio Shaji George resaltó las siguientes recomendaciones:

No publicar fotografías de pases de abordar en redes sociales

Si compartes una imagen, cubrir completamente el código de barras o QR y el código de reservación

Destruir el pase de abordar impreso una vez concluido el viaje

Retirar y romper las etiquetas del equipaje antes de desecharlas, preferentemente cortando el código de barras para impedir su lectura

Por su parte, en entrevista con UnoTV, el especialista Alonso Vera, también conocido como “Pata de Perro”, hizo estas recomendaciones para viajes seguros:

Tener el pase de abordar en lugares seguros como cartera o cerca del teléfono celular

Hacer check-in en aplicaciones

Priorizar destinos con mayor seguridad

Posibles fraudes en equipaje y pases de abordar en vuelos

No hay estadísticas públicas sobre el robo de identidad o fraudes en vuelos, relacionados con los pases de abordar y las etiquetas de equipaje. Sin embargo, el riesgo persiste debido a que los propios pasajeros difunden imágenes de sus pases en redes sociales.

El estudio cita un ejemplo del 2020, cuando el primer ministro de Australia, Tony Abbott, publicó una fotografía de su pase de abordar.

Especialistas en ciberseguridad demostraron que era posible decodificar el código de barras y obtener información de su reservación y datos personales adicionales vinculados con el viaje, como números telefónicos y parte de la información del pasaporte, debido a la forma en que la aerolínea administraba las reservaciones.

Dicho caso evidenció que la seguridad no depende únicamente del código de barras, sino también de los sistemas utilizados por las aerolíneas para proteger los datos de sus clientes.

En cambio, se ha registrado presuntos fraudes por las etiquetas del equipaje. En 2025 un gerente de reclamaciones de equipaje de una aerolínea advirtió en Reddit que algunos delincuentes estarían usando las etiquetas de maleta que los usuarios desechan para presentar reclamaciones fraudulentas por equipaje perdido.

Los presuntos estafadores recogían las etiquetas de los botes de basura para crear direcciones de correo electrónico, números telefónicos y domicilios falsos para hacerse pasar por los pasajeros, indicó Fox News.

El trabajador alertó que aumentaron las reclamaciones fraudulentas, lo que afectó el procesamiento de solicitudes legítimas presentadas por verdaderos usuarios.

Pasajeros acostumbran presumir viajes en redes sociales

En su estudio, Shaji George destacó que en Instagram se registraron alrededor de 140 mil publicaciones etiquetadas con el hashtag #boardingpass hasta la publicación del estudio en diciembre del 2024.

Eso demuestra que compartir fotografías de pases de abordar se ha convertido en una práctica común entre los viajeros.

El especialista consideró que la mayoría de las personas comparte su experiencia vacacional sin ser conscientes que están exponiendo información delicada.

Además, el estudio menciona una encuesta previa según la cual sólo el 13% de los jóvenes conocía los riesgos de compartir pases de abordar. Sin embargo, el autor no identificó la fuente original de ese dato.

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