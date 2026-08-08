Cae mujer ligada a red de huachicol fiscal; la vinculan con Ruffo Appel

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La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe “N”, presuntamente vinculada con una red dedicada al contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, también han sido detenidos otros presuntos integrantes, entre ellos Ernesto Ruffo Appel.

¿De qué acusan a Guadalupe “N”?

Guadalupe “N” estaría relacionada con Ingemar S.A. de C.V., empresa que, según las investigaciones, formaría parte de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante ferrotanques.

La Fiscalía señala que la detenida habría intervenido en operaciones de comercio exterior en las que presuntamente se declaraban ante las autoridades volúmenes de hidrocarburo inferiores a los realmente transportados.

También habría participado en actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, entre ellos la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y gestiones ante autoridades aduaneras.

Además, habría sido identificada como firmante autorizada de diversas cuentas bancarias de la empresa, por lo que la investigación considera que pudo intervenir en su administración financiera.

¿Cómo operaba la red de huachicol fiscal?

Las investigaciones comenzaron después de que, en julio de 2025, fueran localizados 33 ferrotanques abandonados en las inmediaciones de Ramos Arizpe, Coahuila.

A partir de las indagatorias, la FGR reconstruyó un esquema de contrabando de combustible por vía ferroviaria, presuntamente apoyado en empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros.

Según la investigación, algunos cargamentos eran declarados ante las autoridades con volúmenes inferiores a los realmente transportados, mientras que en otros casos se reportaban como productos distintos para evadir el pago de impuestos.

El combustible ilegal también habría sido mezclado con producto legal para dificultar su identificación y posteriormente comercializarlo.

¿Quiénes han sido detenidos por el caso?

Con la captura de Guadalupe “N”, la FGR informó que suman nueve personas aprehendidas, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso.

Entre los detenidos se encuentran:

Ernesto Guillermo Ruffo Appel

Ricardo Thompson Navarro

Juan Hermilo Chávez Rodríguez

Guillermo de la Peña Rosales

José María de la Peña Ramos

Luis Antonio Barrientos Juárez

Adriana Magali Bárcenas Guillén

José Merino Valdés Cuervo

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para determinar la participación de las personas involucradas y avanzar en el desmantelamiento de la estructura investigada.

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