EE. UU. destaca acuerdos de seguridad con México para reactivar aguacate

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Autoridades de EE. UU. y México. Foto: Reuters | X@USAmbMex

El negocio del aguacate entre México y Estados Unidos podrá avanzar con la reanudación gradual de actividades del Gobierno de Estados Unidos en Michoacán, luego de los compromisos alcanzados en materia de seguridad, informó el gobierno estadounidense.

En un mensaje difundido en redes sociales, autoridades de Estados Unidos reconocieron los acuerdos establecidos con funcionarios mexicanos para fortalecer la seguridad en Michoacán.

Seguridad en Michoacán, clave para el aguacate

De acuerdo con el mensaje, los compromisos fueron acordados con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con integrantes de Defensa y otras autoridades mexicanas.

Estados Unidos señaló que estas acciones permitirán reanudar de manera inmediata y gradual las actividades de su gobierno en Michoacán.

El negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para los Estados Unidos y México. Aprecio el liderazgo de la presidenta @Claudiashein y los compromisos de seguridad acordados con el secretario @OHarfuch, @Defensamx1, la secretaria @columbalopezg y otros funcionarios para… pic.twitter.com/bZYDIzSWN3 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 8, 2026

Aguacate mexicano a EE. UU. no prevé impacto por pausa de inspecciones

La Asociación Mexicana del Aguacate Hass afirmó que la suspensión temporal de inspecciones de exportación a Estados Unidos no afectaría de forma significativa las ventas. La asociación señaló que las condiciones actuales de la cadena de suministro permitirían cubrir las necesidades del mercado estadounidense a corto plazo.

El producto que ya está en tránsito, además de las existencias disponibles, sería suficiente para mantener la demanda de los clientes.

México despliega más de mil 500 elementos

El Gobierno de México desplegó más de mil 500 soldados y elementos de la Guardia Nacional en Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración coordina un plan de trabajo con la Embajada de Estados Unidos para garantizar la seguridad de los inspectores.

Michoacán ya registró suspensiones similares en 2022 y 2024, también relacionadas con incidentes de seguridad.

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