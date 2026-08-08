Sheinbaum deja la “serenidad” ante Trump y endurece su postura: The Economist

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Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: AFP.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cambiado el tono que mantenía frente a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del aumento de tensiones entre ambos países en materia de seguridad, migración y comercio, de acuerdo con un artículo publicado por The Economist bajo el título “La presidenta de México deja de poner la otra mejilla”.

Según el artículo, Sheinbaum había señalado en repetidas ocasiones que su estrategia frente a Trump consistía en actuar con “serenidad”, al tiempo que atendía las demandas de Estados Unidos. El mandatario estadounidense incluso la había calificado como “magnífica” y “elegante”.

Sin embargo, el semanario británico señala que la presidenta mexicana dejó de utilizar esa expresión desde marzo y que su retórica pasó de una posición descrita como estoica a una más desafiante.

Sheinbaum y Trump: tensiones por seguridad

El artículo identifica a la seguridad como uno de los principales puntos de conflicto entre México y Estados Unidos. De acuerdo con la publicación, el gobierno estadounidense no sólo ha solicitado a Sheinbaum combatir a los cárteles de la droga, sino que también ha emprendido acciones contra personas cercanas a integrantes de su partido político, Morena.

The Economist resalta el caso del entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien la administración de Trump acusó en abril de cargos que incluyen narcotráfico. Rocha Moya niega haber cometido algún delito y es identificado en el artículo como cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena.

Otro punto señalado es el caso de Ismael “Mayo” Zambada. En julio, el FBI exhibió públicamente el avión utilizado para trasladarlo de México a Estados Unidos en 2024. De acuerdo con el artículo, el gobierno mexicano había recibido garantías de que las agencias estadounidenses no participaron en su captura, por lo que Sheinbaum inició una investigación.

Migración y muerte de mexicanos por ICE

En materia de migración, The Economist señala que la situación se había mantenido relativamente estable desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, periodo durante el cual México contribuyó a reducir el número de migrantes que cruzaban ilegalmente hacia Estados Unidos.

El artículo también aborda el caso de Lorenzo Salgado Araujo, uno de los últimos mexicanos en morir a manos de ICE. Tras su muerte, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que se iniciaron cuatro acciones legales internacionales para atender la muerte de 17 connacionales.

Sheinbaum y el T-MEC

En el ámbito comercial, la publicación señala que Sheinbaum esperaba que Trump aceptara extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) más allá de su vencimiento previsto para 2036.

Sin embargo, el 1 de julio, el mandatario estadounidense rechazó esa posibilidad, por lo que ahora el acuerdo comercial será revisado anualmente, situación que genera incertidumbre en la relación económica entre ambos países.

The Economist explica por qué Sheinbaum cambió su postura ante Trump

El artículo sostiene que, ante estos acontecimientos, Sheinbaum ha adoptado una posición menos dispuesta a ceder frente a Trump. Entre los ejemplos menciona su negativa a extraditar a Rubén Rocha Moya y su declaración de que México solicitaría que se presentaran cargos penales ante tribunales estadounidenses por los tiroteos contra mexicanos.

The Economist también plantea que el cambio de postura de la presidenta ocurre mientras en México existe preocupación por las acciones de agencias de seguridad estadounidenses y por las acusaciones contra integrantes de Morena.

La publicación advierte que la respuesta de Trump es difícil de predecir y señala que el cambio de tono de Sheinbaum también representa una situación delicada dentro de México, donde, según el artículo, existe respaldo a la posible extradición de Rocha Moya.

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