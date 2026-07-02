Alertan por fraude: usan nombres de funcionarios para pedir dinero
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó a la población sobre una serie de fraudes y estafas en las que delincuentes utilizan nombres, cargos e incluso documentos falsos de personas servidoras públicas para engañar, principalmente, a personas adultas mayores y solicitarles dinero.
La dependencia pidió a la ciudadanía extremar precauciones y recordó que ningún trámite o servicio oficial requiere pagos solicitados por llamadas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.
¿Cómo operan los estafadores?
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los defraudadores se hacen pasar por funcionarios de varias dependencias federales para solicitar depósitos con distintos pretextos.
Entre los supuestos servicios que ofrecen se encuentran:
- Gestión de trámites
- Recuperación de recursos por fraudes
- Certificaciones jurídicas
- Evitar presuntas sanciones fiscales
Para dar credibilidad al engaño, los estafadores utilizan documentos apócrifos con logotipos oficiales y crean perfiles falsos en redes sociales.
Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude
La dependencia exhortó a la población a no compartir información personal o bancaria ni realizar depósitos o transferencias a personas que se identifiquen como servidoras públicas y soliciten dinero mediante:
- Llamadas telefónicas
- Correo electrónico
- Redes sociales
Recordó que todos los servicios y trámites que ofrece la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno son gratuitos.
¿Qué hacer si fuiste víctima de los estafadores?
Si una persona fue víctima de este tipo de fraude o intento de extorsión, la dependencia recomendó solicitar orientación a través de los teléfonos 55 2000 2000 y 800 1128 700.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que cualquier persona que utilice el nombre de servidores públicos para solicitar dinero está cometiendo un delito, por lo que pidió denunciar este tipo de conductas y mantenerse alerta para evitar caer en engaños.
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