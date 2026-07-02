Alertan por fraude: usan nombres de funcionarios para pedir dinero

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Alertan por fraudes. Foto: Cuartoscuro | Reuters

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó a la población sobre una serie de fraudes y estafas en las que delincuentes utilizan nombres, cargos e incluso documentos falsos de personas servidoras públicas para engañar, principalmente, a personas adultas mayores y solicitarles dinero.

La dependencia pidió a la ciudadanía extremar precauciones y recordó que ningún trámite o servicio oficial requiere pagos solicitados por llamadas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.

¿Cómo operan los estafadores?

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los defraudadores se hacen pasar por funcionarios de varias dependencias federales para solicitar depósitos con distintos pretextos.

Entre los supuestos servicios que ofrecen se encuentran:

Gestión de trámites

Recuperación de recursos por fraudes

Certificaciones jurídicas

Evitar presuntas sanciones fiscales

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante diversos fraudes cometidos, principalmente contra personas adultas mayores, donde utilizan nombres y cargos de personas servidoras públicas del… pic.twitter.com/MxYcOsVtk5 — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 2, 2026

Para dar credibilidad al engaño, los estafadores utilizan documentos apócrifos con logotipos oficiales y crean perfiles falsos en redes sociales.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

La dependencia exhortó a la población a no compartir información personal o bancaria ni realizar depósitos o transferencias a personas que se identifiquen como servidoras públicas y soliciten dinero mediante:

Llamadas telefónicas

WhatsApp

Correo electrónico

Redes sociales

Recordó que todos los servicios y trámites que ofrece la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno son gratuitos.

¿Qué hacer si fuiste víctima de los estafadores?

Si una persona fue víctima de este tipo de fraude o intento de extorsión, la dependencia recomendó solicitar orientación a través de los teléfonos 55 2000 2000 y 800 1128 700.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que cualquier persona que utilice el nombre de servidores públicos para solicitar dinero está cometiendo un delito, por lo que pidió denunciar este tipo de conductas y mantenerse alerta para evitar caer en engaños.

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