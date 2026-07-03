La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de julio de 2026

Destaca que del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026, se han logrado las siguientes acciones:

– Detenido a mil 300 personas por delitos de alto impacto

– Aseguramiento de mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y 6 mil 600 cargadores

– Aseguramiento más de 35 toneladas de droga

– Destrucción e inhabilitación de 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración para la producción de metanfetamina