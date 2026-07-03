La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 3 de julio de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 3 de julio de 2026
Destaca que del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026, se han logrado las siguientes acciones:
– Detenido a mil 300 personas por delitos de alto impacto
– Aseguramiento de mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y 6 mil 600 cargadores
– Aseguramiento más de 35 toneladas de droga
– Destrucción e inhabilitación de 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración para la producción de metanfetamina
En su intervención en la mañanera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Michoacán y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Manifiesta que el trabajo del Gabinete de Seguridad, en coordinación con el Gobierno de Michoacán, se ha concentrado en cuatro ejes:
– Mayor presencia territorial
– Inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores
– Coordinación con el Gobierno de Michoacán, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán
– Protección directa a los sectores productivos: aguacate, limón, empacadores, comerciantes y empresarios
En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta los avances en materia de seguridad en Michoacán.
Resalta la disminución de 46% en el promedio diario de víctimas de homicidio dolos por mes en la entidad, al pasar de 4.32 en enero de 2025 a 2.36 en junio de 2026.
Precisa que junio de 2026 es el junio con menor promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad. Indica que entre junio de 2025 y junio de 2026 hay un descenso del 43%.
Señala que de 2015 a 2021 se registró un aumento de los homicidios dolosos; sin embargo, de 2021 a 2026 se reportó un descenso sustancial.
En tanto, el promedio diario de delitos de alto impacto por año en la entidad tuvo un descenso del 3% entre 2025 y 2026.
En su intervención en la mañanera, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla , agradece la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y la atención hacia la entidad, principalmente con la estrategia Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Resalta los apoyos educativos, como la beca Gertrudis Bocanegra, el plan que incluye obras en carreteras y autopistas.
Previo a iniciar los temas de Michoacán, se realiza un enlace breve a Guerrero con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, para informar los avances del Hospital General de Ometepec.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Informe sobre avances y situación en Michoacán
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta ocasión desde Morelia, Michoacán.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.