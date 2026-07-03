Las de hoy | 3 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 3 de julio de 2026

El Universal: Empresa ligada a los huachibuques, en la mira de Washington

Ahavat Logistics Solution, señalada por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, transfirió 28 millones de pesos a una empresa mexicana que importaba hidrocarburos de compañías estadounidenses relacionadas con los buques Torm Agnes y Challenge Procyon. A este último le fueron asegurados 10 millones de litros de diésel en Tampico en marzo del año pasado, en el mayor decomiso de huachicol registrado en el país.

Reforma: Detienen a hermana de Lozoya por lavado

La Fiscalía General de la República informó la detención de la hermana de Emilio Lozoya, al señalar que presuntamente se benefició de los sobornos atribuidos al exdirector de Petróleos Mexicanos.

Milenio: Confiscaron en EU arsenal con dos Barrett destinados a México

Autoridades federales de Estados Unidos realizaron un operativo encubierto en Carolina del Norte, donde aseguraron 138 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett calibre .50 que presuntamente serían enviados a México, informó el embajador Ronald Johnson.

La Jornada: Se vendieron 754 mil autos nuevos en México entre enero y junio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó la venta de 754 mil vehículos nuevos en México durante el primer semestre del año, la cifra más alta para un periodo similar.

Excélsior: Estados incumplen con prestaciones a policías

Un informe presentado a la Comisión Permanente del Congreso señala que diversas entidades federativas incumplen con el otorgamiento de prestaciones laborales a elementos de las corporaciones policiales.

El Financiero: Propone México elevar producción en Norteamérica

El Gobierno de México planteó incrementar la producción regional en Norteamérica como alternativa para reducir el déficit comercial de Estados Unidos con sus socios, en lugar de restringir el comercio dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Economista: Superan compras de petrolíferos las exportaciones de crudo en 2026

Durante 2026, el volumen de petrolíferos importados por México superó al de las exportaciones de crudo. De acuerdo con el reporte, las ventas de petróleo al exterior fueron 15% menores que las compras de combustibles refinados.

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