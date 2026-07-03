Sheinbaum niega persecución política por detención de Gilda Lozoya

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Gilda Susana Lozoya Austin. Foto: FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está relacionada con el caso Agronitrogenados y no responde a un asunto político. La mandataria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que existen pruebas sobre su presunta participación en el fraude investigado.

Durante La Mañanera del Pueblo, realizada este viernes 3 de julio de 2026 desde Michoacán, la presidenta indicó que corresponde a la FGR informar los detalles del caso, al tratarse de una detención realizada por esa institución.

Sheinbaum afirma que la FGR cuenta con pruebas en el caso Agronitrogenados

Al ser cuestionada sobre la detención de Gilda Lozoya, Claudia Sheinbaum explicó que la información que le proporcionó la fiscal apunta a que existen elementos relacionados con su presunta participación en el fraude del caso Agronitrogenados.

“Bueno, tiene que dar toda la información la Fiscalía, es una detención de la Fiscalía General de la República. Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de, eh, de su participación en el fraude de Nitrogenados”, declaró la presidenta.

La mandataria sostuvo que la investigación deriva de hechos relacionados con la compra de la planta de Agronitrogenados, un caso que se originó durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Claudia Sheinbaum descarta un motivo político en la detención de Gilda Lozoya

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Gilda Lozoya tenga un trasfondo político y reiteró que el proceso corresponde a las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con sus declaraciones, la captura responde a la información recabada por la autoridad ministerial sobre el caso Agronitrogenados, en el que se investiga un presunto fraude.

Sheinbaum insistió también en que será la FGR la instancia encargada de presentar la información correspondiente conforme avance el proceso.

Foto: Cuartoscuro

Continúa pendiente el proceso contra Alonso Ancira

La presidenta también señaló que continúa pendiente el proceso relacionado con Alonso Ancira, debido a la falta de cumplimiento de los pagos que se acordaron dentro del procedimiento derivado del caso Agronitrogenados.

La mandataria no ofreció detalles adicionales sobre ese proceso y reiteró además que la información jurídica corresponde a las autoridades encargadas de la investigación.

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