Revelan fotos del “Mayo” Zambada y del hijo del “Chapo” Guzmán al ser detenidos en EE. UU.

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“Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. Fotos: AFP.

El periodista Luis Chaparro reveló en su medio Pie de Nota fotografías inéditas de la detención de Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos.

Revelan fotografías inéditas de la detención de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López

En las imágenes se observa a ambos narcotraficantes bajo resguardo de agentes estadounidenses vestidos de civil, tras el aterrizaje de la aeronave en la que llegaron a Estados Unidos.

Ismael “Mayo” Zambada aparece descendiendo de la aeronave con un pantalón de mezclilla azul, una playera tipo polo azul y tenis negros. Por su parte, Joaquín Guzmán López aparece esposado y viste un pantalón de mezclilla azul, una playera de manga larga negra y tenis negros.

¿Cómo fue la detención de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López?

El 25 de julio de 2024, Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López aterrizaron en territorio estadounidense, donde fueron puestos bajo custodia de las autoridades federales.

Ese mismo día se dio a conocer que Joaquín Guzmán López había trasladado al Mayo Zambada desde territorio mexicano hacia Estados Unidos. Posteriormente, el propio Zambada afirmó, mediante una carta pública difundida por su defensa, que había sido privado de la libertad antes de ser llevado en el avión que cruzó la frontera.

Las fotografías difundidas este 2 de julio de 2026 corresponden a los momentos posteriores a ese aterrizaje y permiten observar el operativo realizado por los agentes estadounidenses.

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