Alertan por tortillas pirata: cómo identificarlas y qué pasa si las comes

Foto: Cuartoscuro

Las tortillas pirata se siguen vendiendo en México, incluso en negocios que no son tortillerías. Productores del sector advierten que este producto puede elaborarse con insumos de baja calidad y sin higiene, lo que representa riesgos para la salud de quienes las consumen.

Tortillas pirata: qué son y por qué las venden más baratas

Las tortillas pirata son aquellas que no cumplen con los procesos adecuados de elaboración. Su producción busca reducir costos, por lo que pueden fabricarse con ingredientes de baja calidad o reutilizados.

De acuerdo con el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, algunos productores de tortilla pirata utilizan:

Maíz rezagado o de mala calidad

Harina de maíz industrial

Agua no potable

Exceso de cal

Tortillas de días anteriores trituradas

Las tortillas piratas se venden hasta en 8 pesos más baratas por kilo.

¿Cómo identificar las tortillas pirata?

Existen varias señales que pueden ayudarte a reconocer si una tortilla no es de buena calidad. Algunas características son:

Color muy blanco: la tortilla tradicional debe tener un tono crema o ligeramente amarillento

la tortilla tradicional debe tener un tono crema o ligeramente amarillento Olor extraño: puede oler a cal, humedad o tener un aroma muy fuerte

puede oler a cal, humedad o tener un aroma muy fuerte Textura frágil: se rompe fácilmente o se agrieta

se rompe fácilmente o se agrieta No se infla al recalentar: una tortilla bien hecha suele inflarse en el comal

una tortilla bien hecha suele inflarse en el comal Precio demasiado bajo: puede indicar uso de insumos baratos

Riesgos para la salud al consumir tortillas pirata

Especialistas señalan que comer tortillas pirata puede provocar diversos problemas de salud.

Entre los principales riesgos están:

Contaminación bacteriana: por falta de higiene, pueden contener bacterias como Salmonella o Escherichia coli

por falta de higiene, pueden contener bacterias como Salmonella o Escherichia coli Problemas digestivos: diarrea, vómito o dolor estomacal

diarrea, vómito o dolor estomacal Menor valor nutrimental: por el uso de ingredientes de mala calidad

por el uso de ingredientes de mala calidad Posibles alergias alimentarias

Por ello, se recomiendan comprar tortillas en tortillerías donde se observe el proceso de elaboración y evitar adquirirlas en establecimientos que no se dedican a producirlas.

¿Cómo saber si una tortilla ya se echó a perder?

Además de identificar las tortillas pirata, también es importante detectar cuando una tortilla ya no es segura para comer.

Algunas señales son:

Olor agrio o a fermentado

Manchas oscuras o moho

Textura pegajosa o muy dura

Sabor ácido

Si presenta cualquiera de estas características, se recomienda no consumirla.

¿Cómo guardar tortillas para que duren más?

Para conservar mejor las tortillas, se recomienda:

Guardarlas en bolsa de papel o estraza

Colocarlas dentro de una bolsa de plástico bien cerrada

Refrigerarlas, donde pueden durar hasta tres días o más

Si se detecta la venta de tortillas pirata, los consumidores pueden presentar una denuncia ante la Profeco.

