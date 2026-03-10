Litros que no son de a litro: así puedes denunciar a una gasolinera ante Profeco

GENERANDO AUDIO...

Profeco atiende denuncia por litros incompletos de gasolina. Foto: Cuartoscuro

Llenar el tanque de gasolina del carro no tiene por qué ser un bolado al aire, pensando si la gasolinera te roba o no combustible, pues, en caso de detectar que los litros no son de a litro, se puede hacer una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de los diferentes medios que tiene para recibirla.

¿Cómo denunciar gasolineras que no dan litros completos?

En caso de detectar que en las gasolineras no venden los litros completos, los automovilistas pueden interponer una denuncia en Profeco, a través de algunos de los canales que la Procuraduría tiene previsto para ello.

La denuncia se puede hacer mediante:

El teléfono del consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 87 22

Por escrito en cualquiera de las Oficinas de Defensa del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Correo electrónico a la cuenta denunciasprofeco@profeco.gob.mx

De acuerdo con la Profeco, para poder realizar cualquier denuncia será necesario que se proporcionen los siguientes datos:

Nombre o razón social del establecimiento

Calle

Número

Estado

Municipio

Colonia

Código postal

Narración de los hechos que dieron lugar a la denuncia.

Además, establece que:

“En respuesta a tu denuncia, Profeco realizará una visita de verificación al proveedor, y en caso de constatar que, efectivamente se lesionan los derechos de la población consumidora, incumpliendo a la Ley o normas aplicables, se impondrá una medida precautoria para que no siga cometiendo la falta, iniciando el procedimiento administrativo correspondiente que puede derivar en sanciones económicas”

Profeco también tiene a la mano “Quién es Quién en el Precio de la Gasolina”

Además de admitir denuncias por el robo de gasolina, la Profeco también cuenta con el programa “Quién es Quién en el Precio de la Gasolina”, en donde se ofrece “información actualizada sobre las estaciones de servicio que comercializan gasolina y diésel con los precios más altos y más bajos de la República Mexicana”.

