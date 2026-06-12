SEP suspendió reunión con la Sección 9 de CNTE, acusan maestros

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Maestros buscan destrabar conflictos locales. Foto: Cuartoscuro

Maestros de la Sección 9 de la CNTE acusaron este viernes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cancelar una mesa de negociación programada para atender demandas locales de los docentes de la Ciudad de México. El encuentro estaba previsto para realizarse al mediodía con la participación del titular de la dependencia, Mario Delgado.

De acuerdo con el dirigente de la Sección 9, Pedro Hernández, la cancelación fue notificada horas antes de la reunión y representa una señal preocupante para las negociaciones que mantienen con las autoridades educativas. Pese a ello, aseguró que los maestros continuarán abiertos al diálogo y permanecerán a la espera de una nueva fecha para retomar las conversaciones.

CNTE acusa falta de seriedad tras cancelación de la mesa

Durante un encuentro con medios de comunicación, Pedro Hernández señaló que la suspensión de la reunión genera incertidumbre sobre la disposición de las autoridades para resolver los problemas pendientes de las secciones magisteriales de la capital.

El dirigente explicó que la cita estaba programada originalmente para las 12:00 horas y posteriormente les informaron cambios en el horario, hasta que finalmente recibieron un mensaje en el que se les notificó que el secretario de Educación no podría asistir.

“Nos parece que entonces no hay una seriedad“, afirmó Hernández al referirse a la cancelación de la mesa de trabajo. No obstante, dijo esperar que la suspensión se deba a cuestiones de agenda y no a una decisión de romper el diálogo.

“Esperemos que haya sido un problema de agenda (…) y si no, entonces sí decir que hay una falta de seriedad“, agregó.

Buscan destrabar rezagos que afectan a miles de docentes

La Sección 9 señaló que la reunión tenía como objetivo abordar problemáticas específicas de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México, asuntos que, aseguran, no han logrado resolver con las autoridades locales.

Entre las demandas planteadas por los docentes se encuentran la regularización de más de 5 mil maestros interinos, homologación de prestaciones, mejoras salariales, procesos de ascenso y diversas inconformidades relacionadas con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Hernández sostuvo que la presencia de los funcionarios federales era fundamental para avanzar en estos temas.

“Necesitamos que el titular de la SEP esté presente, el titular del ISSSTE también, porque hay problemas locales de las secciones 9, 10, 11 y 60 que no hemos podido avanzar con la autoridad local”, declaró.

Asimismo, indicó que también buscaban discutir asuntos relacionados con vivienda, atención médica y pensiones de los trabajadores de la educación.

Realizan movilización en Paseo de la Reforma

Mientras se desarrollaba la controversia por la mesa cancelada, integrantes de la CNTE realizaron una movilización sobre Paseo de la Reforma, donde reiteraron sus demandas y exigieron una nueva fecha para reanudar el diálogo con la SEP.

Los docentes señalaron que continuarán presionando por la vía de la negociación y las movilizaciones pacíficas para lograr avances en los temas que consideran pendientes para el magisterio de la Ciudad de México.

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