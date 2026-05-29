Alertan riesgos en reforma sobre la injerencia extranjera como causal de nulidad en elecciones

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La incorporación de la “injerencia extranjera” como causal de nulidad de una elección en México ha generado preocupación entre especialistas en materia democrática. Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif, señaló que la reforma deja amplios márgenes de interpretación y podría incrementar los litigios en futuros procesos electorales.

El politólogo explicó que la redacción aprobada no establece con claridad qué constituye una intervención extranjera, por lo que corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijar los criterios conforme se presenten impugnaciones.

Posibles efectos sobre el voto informado en elecciones de México

De igual forma, Benito Nacif advirtió que las investigaciones periodísticas o denuncias de organizaciones que son financiadas desde el extranjero podrían ser utilizadas como argumentos para impugnar elecciones. El Ejecutivo podría calificar como “injerencia extranjera” a las actividades de las organizaciones o medios de comunicación.

A su juicio, esto podría afectar el acceso de la ciudadanía a información relevante que permita un voto informado durante las elecciones en México.

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