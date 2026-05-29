Obras y cierres viales rumbo al Mundial 2026 en CDMX, Monterrey y Guadalajara

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Mundial 2026 provoca cierres y caos vial en CDMX, GDL y Monterrey Foto: Cuartoscuro

Las obras y los cierres viales por el Mundial 2026 mantienen afectaciones en la CDMX, Guadalajara y Monterrey a pocos días del arranque de la justa mundialista. Autoridades locales implementan operativos especiales, restricciones vehiculares y adecuaciones en transporte público para atender la movilidad durante los partidos que se disputarán en las tres sedes mexicanas.

Las medidas incluyen cierres parciales en avenidas principales, modificaciones en sistemas de transporte y operativos de seguridad alrededor de estadios, zonas turísticas y espacios destinados al Fan Fest.

CDMX tendrá cierres y afectaciones en Metro y vialidades

En la Ciudad de México, la Línea 2 del Metro operará con horario especial y cierres parciales desde las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del jueves 4 de junio.

El Sistema de Transporte Colectivo informó que durante ese periodo la Línea 2 únicamente funcionará en dos tramos:

Tasqueña a Xola

Pino Suárez a Cuatro Caminos

El tramo entre Xola y Pino Suárez permanecerá sin servicio debido a obras relacionadas con infraestructura y movilidad rumbo al Mundial 2026.

Entre los proyectos en desarrollo también se encuentra el denominado “Parque Elevado de Tlalpan”, obra peatonal construida sobre Calzada de Tlalpan entre Tlaxcoaque y Chabacano-San Antonio Abad.

Además, continúan trabajos de remodelación en el Estadio Ciudad de México, adecuaciones en el CETRAM Huipulco, modernización del Tren Ligero y obras de accesibilidad peatonal.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), usuarios reportan retrasos, reducción de espacios de estacionamiento y afectaciones por trabajos en las Terminales 1 y 2.

Caos en el AICM: obras inconclusas complican viajes a dos semanas del Mundial 2026 https://t.co/3VS0mrhs7y — Rosy Wonder (@wonder_rosy) May 29, 2026

Guadalajara aplicará operativo “Última Milla” por el Mundial 2026

En Guadalajara, las autoridades implementarán el operativo “Última Milla” alrededor del Estadio Guadalajara y la zona de El Bajío.

El perímetro de restricciones contempla avenidas como:

Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

Entre las principales medidas destaca el cierre permanente del Circuito JVC del 1 al 30 de junio, además de cierres temporales los días 11, 18, 23 y 26 de junio, fechas en las que habrá partidos mundialistas.

Las restricciones comenzarán siete horas antes de cada encuentro y concluirán siete horas después.

Las autoridades informaron que no habrá estacionamiento para público general en el Estadio Guadalajara, por lo que se habilitarán rutas especiales de transporte y autobuses “Ride al Estadio”.

También se implementarán cierres alrededor del Fan Fest instalado en Plaza Liberación y vialidades cercanas del Centro Histórico de Guadalajara.

Monterrey tendrá cierres en avenidas cercanas al Estadio Monterrey

En el área metropolitana de Monterrey, el municipio de Guadalupe confirmó cierres viales alrededor del Estadio Monterrey durante los días de partido.

Las restricciones iniciarán hasta 12 horas antes de cada encuentro y permanecerán vigentes hasta tres horas después de concluir los juegos.

Los cierres aplicarán únicamente en las fechas de los partidos:

Suecia contra Túnez, el 14 de junio

Túnez frente a Japón, el 20 de junio

Sudáfrica ante Corea del Sur, el 24 de junio

Y el duelo de dieciseisavos de final del 29 de junio

Por lo que recomendó a la ciudadanía planear traslados con anticipación y evitar la zona durante esos días.

Entre las avenidas con cierres programados se encuentran:

Avenida Exposición

Benito Juárez

Avenida Las Torres

Avenida Nuevo León

Pablo Olivas

El corredor turístico y recreativo del Mundial incluirá zonas como Barrio Antiguo, Paseo Santa Lucía, Macroplaza y Parque Fundidora.

Autoridades de las tres sedes recomendaron anticipar traslados y utilizar transporte público debido a las afectaciones previstas por las obras y los operativos del Mundial 2026 en México.

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