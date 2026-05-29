Las 3 reformas que aprobó el Senado: candidaturas bajo revisión, nulidad electoral y elección judicial aplazada

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Foto: Cuartoscuro

Con mayoría calificada y en medio de un intenso debate entre Morena y la oposición, el Senado de la República aprobó tres reformas clave que impactan el sistema electoral y judicial del país: la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas; una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera y el aplazamiento de la elección judicial prevista para 2027 hasta 2028.

Las iniciativas fueron avaladas durante el periodo extraordinario y ahora avanzarán hacia el Ejecutivo federal o los congresos estatales, según corresponda.

Mientras el oficialismo defendió las modificaciones como medidas para blindar la democracia y fortalecer las instituciones, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron riesgos de discrecionalidad, improvisación y concentración de poder.

Senado avala comisión para revisar perfiles de candidaturas

El Senado aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano técnico que funcionará dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobada en lo general con 85 votos a favor y 40 en contra. En lo particular, las reservas presentadas por legisladores del PAN y PRI fueron rechazadas.

De acuerdo con el dictamen, la comisión estará integrada por tres consejeros electorales con una presidencia rotativa y tendrá la función de recibir, de manera voluntaria, los listados de aspirantes a candidaturas federales y locales que presenten partidos políticos o candidaturas independientes.

La instancia trabajará en coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para realizar análisis de riesgo sobre los perfiles evaluados.

Entre las dependencias contempladas se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que la medida busca fortalecer la integridad de las candidaturas y prevenir la infiltración de intereses ilícitos en los procesos democráticos.

Desde Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez afirmó que el mecanismo permitirá desplegar un sistema permanente de análisis de riesgo para candidaturas partidistas e independientes.

La oposición cuestionó el alcance de la reforma. La panista Laura Esquivel Torres señaló que el proyecto no contempla sanciones ni consecuencias directas para partidos que postulen perfiles ligados a actividades delictivas.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, afirmó que el problema no es la ausencia de comisiones, sino la falta de acción de las autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Aprueban nueva causal de nulidad electoral por injerencia extranjera

El Senado también avaló una reforma constitucional para establecer como causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera en elecciones mexicanas.

La modificación al artículo 41 constitucional fue aprobada con 85 votos a favor y 42 en contra, por lo que será enviada a los congresos estatales para continuar el proceso legislativo.

El dictamen establece que la legislación vigente contempla causales relacionadas con exceso de gastos de campaña, uso indebido de recursos o compra de cobertura mediática, pero no incorpora de manera explícita actos de intervención extranjera.

La reforma busca incluir escenarios como financiamiento opaco, campañas de desinformación, manipulación digital o ciberataques orientados a influir en resultados electorales.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que el objetivo es garantizar que las decisiones del país se tomen “sin presiones, sin dinero extranjero y sin campañas de manipulación”.

En contraste, la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, advirtió que la redacción de la reforma es ambigua y abre espacio a interpretaciones discrecionales que podrían poner en riesgo la libertad de expresión.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, reconoció que la injerencia extranjera es un problema real, pero consideró que el nuevo supuesto constitucional carece de parámetros claros y objetivos.

Elección judicial se aplaza hasta 2028

En la misma jornada legislativa, el Senado aprobó otra reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la elección del Poder Judicial.

La propuesta obtuvo 87 votos a favor y 40 en contra en lo general, mientras que en lo particular alcanzó 86 votos favorables y 40 en contra.

El dictamen modifica diversos artículos constitucionales relacionados con la reforma judicial impulsada por el oficialismo y será remitido a los congresos estatales.

La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, explicó que el aplazamiento busca otorgar mayor tiempo para fortalecer el marco normativo y garantizar certeza, transparencia y legitimidad al proceso.

Desde el PAN, Agustín Dorantes Lámbarri acusó que el cambio representa una corrección a una reforma “improvisada”, mientras que el priista Rolando Rodrigo Zapata Bello sostuvo que modificar nuevamente el modelo judicial demuestra que la reforma original fracasó.

El debate cerró con críticas de la oposición sobre la frecuencia de cambios constitucionales y advertencias sobre una incertidumbre institucional, mientras que Morena y sus aliados defendieron que las reformas buscan “abrir” el Poder Judicial a la ciudadanía y evitar prácticas de favoritismo político.

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