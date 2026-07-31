¿Cómo evitar el despojo de una casa? Documentos y medidas para proteger tu vivienda

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Conoce las claves para evitar un despojo. Foto: Cuartoscuro Los casos de despojo de viviendas en la Ciudad de México y otros estados han encendido las alertas, especialmente tras diversas denuncias registradas en colonias como Del Valle, donde propietarios han reportado la ocupación ilegal de sus inmuebles. Ante el inicio del periodo vacacional, cuando muchas familias dejan sus casas solas por varios días, surge la preocupación sobre cómo proteger el patrimonio y qué medidas pueden ayudar a prevenir este delito.

Para conocer cuáles son las formas más comunes en las que actualmente se comete el despojo de inmuebles, qué errores facilitan este tipo de delitos y qué hacer si una persona regresa de vacaciones y encuentra su vivienda ocupada, Uno TV entrevistó a al licenciado Felipe Carrasco Zanini, notario 185 de la Ciudad de México y miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, quien comparte recomendaciones jurídicas y preventivas para reducir riesgos y explica por qué mantener las escrituras y la documentación del inmueble en regla puede ser determinante para recuperar la posesión de una propiedad.

¿Cuáles son las formas más comunes en que hoy se despoja a una persona de su vivienda en la Ciudad de México?

“Una sería como tal el tema del despojo, que es llegar, meterse a un inmueble y quitarte la posesión. Entonces, ese es un delito en el cual, si te das cuenta, no interviene prácticamente ningún tema jurídico ni ningún documento previo ni nada, así que ese sería una de las vías que se están utilizando actualmente.

“Pero si eres propietario y tienes todos tus documentos en regla, pues vas a poder acudir ante las autoridades competentes para poder reivindicar la posesión de ese inmueble.

Otra sería, desgraciadamente, la falsificación de documentos, porque también tenemos personas que se dedican a falsificar documentos con los que tratan de hacerse de inmuebles de una manera ilegal”.

¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría para evitar ser víctima de despojo durante este periodo de vacaciones?

Hay algunas que son 100% jurídicas, como sería saber que tus papeles están en regla, esa sería la primera. Por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana tú no tienes tus escrituras, nunca las fuiste a recoger, o por ejemplo, compraste en un contrato privado? Será mucho más difícil, si tienes la mala suerte de sufrir este tipo de despojos, el recuperar la posesión del inmueble.

¿Por qué? Porque va a ser debatible, o podría llegar a ponerse en duda que tú eres el propietario real. Si tú presentas tus escrituras, eso va a ser prueba plena. Entonces, tenerlas a la mano.

En este caso sería bueno decir, me voy a ir de vacaciones, a lo mejor, este documento sí lo puedo dejar fuera de la casa por si llego a tener este problema, acudir y presentarlas inmediatamente. Esa sería la primera.

Si no tienes tus documentos originales, o no los tienes en regla, bueno, acude con tu notario para que te podamos asesorar y ver qué necesitas. Lo primero es generar esa documentación, porque como nosotros decimos en el Colegio de Notarios, esa escritura va a ser tu escudo protector para tu casa.

“La segunda, como te mencionaba, ya no es a lo mejor algo tan jurídico, lo ideal sería tener alarmas de algún tipo para que no pudieran llegar a acceder o videocámaras para contar con una vigilancia constante. Igual y también sensores para que la gente vea que hay luz en horarios distintos, para que la gente no se vea que esté vacío.

Si al regresar de vacaciones una persona encuentra su vivienda ocupada, ¿cuáles son los pasos que usted le recomendaría seguir?

“Inmediatamente acudir ante el Ministerio Público, presentar una denuncia, y si no tuviesen los documentos a la mano, sí tener la información para poder llegar a solicitar una reposición de dichos documentos originales.

“Aquí es algo muy importante, ¿qué efecto va a tener la escritura respecto de la propiedad? Es el medio idóneo para acreditar la propiedad de tu inmueble; entonces, ¿qué va a pasar si el día de mañana tienes la desgracia de tener un despojo de tu inmueble? Pues justamente con esta documentación, vas a poder acreditar ante las autoridades ministeriales, ante la Fiscalía, o ante los juzgados competentes que tú eres el propietario.

La escritura es una prueba plena de que tú eres el propietario, y con esto será muchísimo más sencillo el poder recuperar la posesión del inmueble”.

¿Qué errores cometen las personas al comprar una vivienda que después pueden derivar en problemas legales?

“Comprarlos sin asesoría, eso es un error muy común y, justamente, de ahí nace nuestra invitación a que acudan con su notario. Esto se va a ver reflejado de dos maneras, porque yo voy a llegar y ver que la persona que realmente está vendiendo, es la que tiene derecho a hacerlo, porque imagínate que haya alguna otra intentándolo.

“Porque puede pasar que la persona que llega con los documentos no tiene derecho a vender, ya que no es el dueño. Así que nosotros haremos una análisis profundo para saber quién realmente tiene el derecho.

“Y ese análisis también va en el sentido de que no tenga ningún embargo, que el uso de suelo esté bien o que no se deban impuesto; entonces, con eso te vamos a dar esa seguridad de que están comprando algo que realmente vale la pena lo que estás pagando”.

¿Los inmuebles heredados son más vulnerables al despojo cuando no se concluye la sucesión?

“No lo pondría como un regla general, peor sí habría que decir que al no tener lo papeles en regla y llegaran a tener un problema de ser despojados, no será fácil ante las autoridades acreditar quién es el propietario y quién tiene derecho a que le regresen la propiedad.

“Hay que concluir con todas estas tramitaciones, ponerlo realmente a nombre de quien realmente son, para que si mañana tienen algún problema, puedan acreditar quién es el dueño.

“Y, como segunda vertiente en las herencias, desgraciadamente, cuando no se ponen de acuerdo, hay pleitos entre familiares, que ya no sería un tema de despojo, sino de uno familiar”.

¿Una escritura por sí sola garantiza que eres dueño de la propiedad o existen otros elementos indispensables?

“Una escritura garantiza que una propiedad es tuya y debe estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad para que, justamente, el día de mañana podamos llegar a revisar quiénes son los propietarios y los posibles gravámenes o afectaciones que pudiera llegar a tener la propiedad.

“Entonces, esta es la mancuerna perfecta, entre una escritura y la inscripción en el Registro Pública de la Propiedad”.

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