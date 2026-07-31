“R1” y “R-2”: el historial de los hermanos ligados al CJNG; uno es señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

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Los hermanos “Rs” vinculados al CJNG. Foto: Getty/Cuartoscuro/Gobierno de México

Los hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, alias “R-2”, figuran entre los operadores históricos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos fueron detenidos por primera vez en 2012 durante un operativo del Ejército Mexicano y, desde entonces, han sido señalados por las autoridades como operadores cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

La figura de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, volvió a cobrar relevancia este 30 de julio de 2026, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció su captura al señalarlo como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Cómo se vinculan con el CJNG y el homicidio de Carlos Manzo?

De acuerdo con las investigaciones federales, Ramón y Rafael Álvarez Ayala integraban una de las principales estructuras operativas del CJNG desde hace más de una década.

Las autoridades identifican a Ramón “R1” como uno de los hombres de mayor confianza del “Mencho“, mientras que Rafael “R-2” era considerado el responsable de coordinar células criminales en Jalisco y apoyar las operaciones logísticas del grupo delictivo.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

En el caso más reciente, el Gobierno de México atribuye a “R1” la autoría intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan, Michoacán, investigación por la que ya suman 31 personas detenidas.

El Ejército capturó a los hermanos Álvarez Ayala en 2012

El 6 de septiembre de 2012, elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, apoyados por dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, realizaron un operativo simultáneo en Guadalajara y Zapopan, Jalisco.

Como resultado fueron detenidos:

Ramón Álvarez Ayala , alias “R1” .

, alias . Rafael Álvarez Ayala , alias “R-2” .

, alias . Jesús Santiago Álvarez Ayala, hermano de ambos.

Durante la operación fueron asegurados:

Cuatro armas largas

Dos armas cortas

Seis vehículos

Equipo de comunicación

Diversa documentación

La Secretaría de la Defensa Nacional informó entonces que Ramón Álvarez Ayala había pasado a convertirse en el segundo hombre más importante dentro del CJNG, tras la captura de Nicolás Balcázar López, el “Bronco”. Además, era señalado como el encargado del control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco, así como de coordinar la expansión del grupo criminal hacia Guanajuato y Michoacán.

Las autoridades también lo responsabilizaban de organizar ataques contra grupos rivales y de participar en los bloqueos e incendios de vehículos registrados en Guadalajara y Colima durante agosto de 2012. Al momento de su captura, “R1” enfrentaba dos órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y estaba relacionado con cuatro averiguaciones previas iniciadas por la entonces SIEDO.

El “R1” fue liberado en 2022 tras una sentencia absolutoria

A pesar de permanecer varios años sujeto a proceso, Ramón Ángel “N”, conocido como “R1”, el “Moncho”, el “Ramón” o el “Monchi”, recuperó su libertad el 22 de noviembre de 2022.

Durante una conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2022, el Gobierno federal presentó una ficha donde explicó que el presunto operador criminal abandonó el Cefereso Número 11 “CPS-Sonora”, luego de que la Jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, emitiera una sentencia absolutoria al considerar que no existían pruebas suficientes para mantener el proceso penal, aunque las autoridades señalaron que también tenía otras investigaciones abiertas.

El “R”. Foto: Captura de pantalla la mañanera 2022

La administración federal destacó que “R1” acumulaba cinco carpetas de investigación entre 2012 y 2021, todas concluidas sin sentencia condenatoria. Asimismo, informó que el detenido contaba con cinco antecedentes penales y diversos mandamientos judiciales relacionados con secuestro y delincuencia organizada.

El “R-2” confesó recibir órdenes directas del “Mencho”

Además de Ramón, la Sedena identificaba a Rafael Álvarez Ayala, el “R-2”, como otro de los principales operadores del CJNG.. Su función consistía en dirigir células criminales en Jalisco, además de proporcionar vehículos y apoyo logístico para las actividades ilícitas de la organización.

Fue detenido en un fraccionamiento de Zapopan, acompañado por dos escoltas, entre ellos su hermano, Jesús Santiago Álvarez Ayala. Según el informe militar, Rafael Álvarez declaró, tras su captura, que recibía órdenes directas de Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, y que colaboraba con “R1” en el envío de droga sintética hacia Estados Unidos.

Además, en el informe de su detención, las autoridades señalaron que “R-2” contaba con una orden de reaprehensión por los delitos de daños y lesiones, además de estar relacionado con dos averiguaciones previas abiertas por la entonces SIEDO.

La Sedena también atribuyó a los hermanos la organización y coordinación de los bloqueos e incendios de vehículos registrados en Guadalajara y Colima, acciones consideradas como una de las primeras demostraciones de fuerza del Cártel Jalisco Nueva Generación en esos años.

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