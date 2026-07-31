“Alito” Moreno acusa censura en la sanción del INE y se lanza de nuevo contra Morena

GENERANDO AUDIO...

“Alito” Moreno afirma que seguirá señalando a Morena. Foto: Cuartoscuro

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, acusó censura tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohíbe referirse a Morena como “narcopartido”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el líder priista cuestionó la medida y sostuvo que continuará expresando sus opiniones sobre el partido en el gobierno. Además, vinculó la decisión con lo que consideró intentos por limitar la libertad de expresión de la oposición.

A la opinión pública. pic.twitter.com/GP9qyL8kPK — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 31, 2026

“No me van a callar”, responde Alito

En su mensaje, Moreno aseguró que la resolución del INE representa una restricción a la libertad de expresión y criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum celebrara la decisión.

“El Instituto Nacional Electoral resolvió prohibir que se llame narcopartido a Morena. Claudia Sheinbaum celebró esta mañana esa decisión como un gran triunfo, como si coartar la libertad de expresión fuera el logro más importante para su gobierno”.

El dirigente nacional del PRI reiteró sus acusaciones contra Morena y el gobierno federal, a quienes responsabilizó de permitir el avance de la violencia en el país.

Arremete nuevamente contra Morena

Durante el video, Moreno insistió en sus señalamientos contra el partido guinda y sostuvo que no modificará su postura pese a la resolución electoral.

“Morena es un partido que tiene las manos llenas de sangre. Morena y su gobierno son el brazo ejecutor de los cárteles del crimen organizado”.

También afirmó que continuará denunciando públicamente lo que considera irregularidades del partido oficialista.

“Conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared. A mí no me van a callar, a mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar”.

Advierte que seguirá su confrontación política

El senador aseguró que utilizará espacios nacionales e internacionales para cuestionar al gobierno federal y llamó a los partidos de oposición a actuar de manera conjunta.

“México está despertando y vamos a advertirle al mundo, en todos los foros internacionales, que el gobierno de México es una amenaza para la democracia”.

Moreno también sostuvo que la oposición enfrenta una decisión entre defender las libertades o permitir un mayor control político por parte del oficialismo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.