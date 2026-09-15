“Alito” Moreno destapa a Manuel Añorve para gubernatura de Guerrero

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Manuel Añorve es la “carta principal” del PRI en Guerrero. FOTO: Cuartoscuro

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló a Manuel Añorve, coordinador parlamentario del partido en el Senado, como su principal perfil para competir por la gubernatura de Guerrero.

Moreno Cárdenas destacó el trabajo político de Añorve en territorio y aseguró que existe una oportunidad para el PRI en Guerrero. Además, adelantó que buscarán construir una coalición para competir por el gobierno estatal.

Manuel Añorve es la “carta principal” del PRI en Guerrero

Durante declaraciones en el Senado, Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que Manuel Añorve es una de las figuras fuertes del partido y lo calificó como su “carta principal” para Guerrero.

“En Guerrero aquí está el gran Manolo Añorve que es nuestro coordinador, es una gente de primera, Manolo está trabajando todos los días en el territorio con gran valentía, con gran determinación”, afirmó el dirigente nacional del PRI.

Moreno Cárdenas también destacó que el senador recorre distintas regiones de Guerrero y mantiene contacto con la población.

“Camina en las regiones, se compromete con la gente, en Guerrero hay una gran oportunidad, claro que Manolo es una carta fuerte de nosotros, es la carta principal”, agregó.

PRI buscará una coalición para competir por Guerrero

El dirigente priista indicó que el escenario que considera más favorable para competir por la gubernatura de Guerrero es mediante una coalición.

También resaltó la experiencia de Manuel Añorve en distintos cargos públicos y aseguró que cuenta con las condiciones para encabezar un eventual proyecto electoral.

“Manolo no sería un extraordinario candidato, sería el mejor gobernador que ha tenido Guerrero por su experiencia, por su capacidad, por su determinación”, declaró Moreno Cárdenas.

El dirigente del PRI recordó que Añorve se ha desempeñado como alcalde, diputado, senador y servidor público.

“Siempre ha estado en Guerrero como alcalde, como diputado, como senador, como servidor público y lo que habremos de trabajar ahí es una gran coalición”, señaló.

De esta forma, Alejandro Moreno colocó públicamente a Manuel Añorve como la principal carta del PRI para competir por la gubernatura y anticipó que el partido trabajará en la construcción de una coalición en Guerrero.

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