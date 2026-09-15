Sigue en vivo el Grito de Independencia 2026 por Uno TV

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Este 15 de septiembre, México conmemorará el 216 aniversario del inicio de la Independencia, con la tradicional Ceremonia del Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México. Podrás seguir el evento en vivo por Uno TV, a partir de las 22:45 horas de este martes.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará por segunda ocasión esta ceremonia desde Palacio Nacional, donde realizará el tradicional llamado a la Independencia ante miles de personas reunidas en la Plaza de la Constitución.

Transmisión en vivo, a partir de las 10:45 horas de este martes:

¿Cuándo y a qué hora será el Grito de Independencia 2026?

La ceremonia se realizará la noche del martes 15 de septiembre de 2026.

Para quienes quieran seguir la celebración desde casa:

Unotv.com transmitirá la ceremonia en vivo a partir de las 22:45 horas a través de su canal oficial de YouTube.

¡No te pierdas el Grito de Independencia 2026 por Uno TV!

Calendario de actividades y horarios desde el zócalo capitalino

19:00 horas : Inicio de la celebración en el Zócalo, con actividades artísticas y culturales

: Inicio de la celebración en el Zócalo, con actividades artísticas y culturales 21:00 : Bloque principal de conciertos

: Bloque principal de conciertos 23:00 : Grito de Independencia

: Grito de Independencia Después del Grito: Intocable cierra la celebración

Cabe destacar que los horarios mencionados son estimados y podrían variar conforme avance el Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum en el Zócalo.

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