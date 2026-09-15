Sigue en vivo por Uno TV el Desfile Militar del 16 de septiembre

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El Desfile Cívico-Militar 2026 se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre desde el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Uno TV realizará una cobertura especial en vivo, a partir de las 9:45 de la mañana, para que puedas seguir la tradicional parada cívico-militar, en la que participarán integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

De esta manera, Uno TV te llevará los detalles de la celebración desde la capital del país, donde se concentrarán los contingentes que recorrerán las principales avenidas de la Ciudad de México.

Transmisión en vivo del Desfile Cívico-Militar 2026, a partir de las 9:45 de la mañana del miércoles 16 de septiembre:

¿A qué hora comienza el Desfile Militar 2026?

El Desfile Cívico-Militar 2026 comenzará alrededor de las 10:00 horas de este miércoles 16 de septiembre. El recorrido tendrá como punto de partida el Zócalo de la Ciudad de México y tendrá como destino final Campo Marte.

La parada será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. A lo largo del recorrido participarán elementos de las distintas instituciones encargadas de la seguridad y defensa del país, como el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional.

¿Cuántos elementos participarán en el Desfile Militar?

Como parte de los preparativos para el desfile, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han movilizado 12 mil 804 efectivos, además de 536 vehículos y 424 caballos.

Por su parte, la Secretaría de Marina prepara un contingente de 3 mil 156 elementos, de los cuales 30% son mujeres. También se contempla la participación de 20 vehículos temáticos relacionados con el desfile militar.

Los contingentes avanzarán desde el Zócalo por las principales vialidades de la Ciudad de México hasta llegar a Campo Marte, donde concluirá el recorrido.

Sigue en vivo el Desfile Militar del 16 de septiembre con Uno TV

El desfile forma parte de las actividades conmemorativas por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. Uno TV contará con una cobertura especial para que puedas seguir los principales momentos de la parada cívico-militar, así como la participación de los distintos contingentes y vehículos.

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