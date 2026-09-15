Senado aprueba ingreso de tropas de EE. UU. con armamento a territorio nacional

GENERANDO AUDIO...

México recibirá agentes de EE. UU.. Foto: Reuters | Ilustrativa

El Senado de la República autorizó el ingreso a territorio nacional de 139 militares de Estados Unidos para participar en un ejercicio de adiestramiento conjunto en Chihuahua.

Sin mayor discusión, el Pleno concedió la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir la entrada de los efectivos estadounidenses, pertenecientes a la Primera División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos.

Los militares participarán en el denominado “Ejercicio Especializado Conjunto”, que se realizará del 20 al 30 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento, Santa Gertrudis, Chihuahua.

Militares de Estados Unidos llegarán con armamento

Durante la sesión, Higinio Martínez, presidente del Senado, dio lectura a la autorización para permitir el ingreso de las tropas extranjeras con el objetivo de participar en el ejercicio conjunto.

“Se concede la autorización a la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para permitir el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional a efecto de que participen en el Ejercicio Especializado Conjunto”, Higinio Martínez, presidente del Senado

De acuerdo con la información presentada ante el Senado, los 139 efectivos estadounidenses ingresarán a México con armamento y se trasladarán a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El ejercicio tendrá como sede el Centro Nacional de Adiestramiento, ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua, donde se desarrollarán las actividades previstas entre el 20 y el 30 de septiembre.

La autorización del Senado permite formalmente el ingreso temporal de los militares estadounidenses para estas actividades de adiestramiento conjunto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.