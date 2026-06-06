Sigue temporal de lluvias este fin de semana: estados más afectados

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Lluvias fuertes continuarán; checa los estados con más riesgo. Foto: Cuartoscuro

La temporada de lluvias continuará este fin de semana en gran parte de México, mientras que la onda de calor golpeará en al menos 11 estados del país, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El choque de ambos climas y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles inundaciones en diversas regiones del territorio nacional.

Buenas noches. Te compartimos las condiciones meteorológicas previstas para esta noche y madrugada, con información de @conagua_clima. ⛈️



⚠️ Lluvias intensas: Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz… pic.twitter.com/3spjU94PXe — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 6, 2026

Lluvias intensas afectarán al norte, centro y sureste del país

Las precipitaciones más importantes se esperan durante la tarde, noche y madrugada de este viernes, periodos en los que aumentará la actividad de tormentas. Se esperan condiciones similares para sábado y domingo.

Durante los siguientes días continuará el #TemporalDeLluvias de fuertes a muy fuertes en entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de #México.



Ve el #Pronóstico a 96 horas ⬇️ https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/ahHKLWRc8p — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 5, 2026

Estados con lluvias intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Nuevo León

Michoacán

Querétaro

Tlaxcala

Guerrero

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Coahuila

Jalisco

Colima

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves, aumento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas debido a la intensidad del pronóstico.

Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, en Guerrero, bajo vigilancia

Uno de los estados que mantendrá especial atención durante este fin de semana será Guerrero, donde coincidirán altas temperaturas, lluvias y vigilancia por posibles desarrollos ciclónicos frente a sus costas.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informaron que existe una zona de baja presión con 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en siete días, ubicada frente al litoral guerrerense.

Las zonas de #BajaPresión que están en el #Pacífico pueden generar #CiclonesTropicales en 48 h. Una tiene 60 % de probabilidad y se localiza a 495 km al suroeste de Punta San Telmo, #Michoacán, y la segunda 40 % de probabilidad a 530 km al sureste del río Suchiate. Detalles ⬇️ pic.twitter.com/w1cdXDkAly — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

Acapulco

El puerto registrará temperaturas de 35 a 40 grados Celsius, con ambiente caluroso durante el día y posibilidad de lluvias por la tarde. También se prevé oleaje de entre 1.4 y 1.8 metros de altura.

Ixtapa-Zihuatanejo y Costa Grande

En la región de Costa Grande, donde se ubica el destino turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados, aumento de nubosidad durante la tarde, con probabilidad de lluvia, y oleaje similar al registrado en Acapulco.

Las autoridades recomendaron a turistas y prestadores de servicios turísticos mantenerse atentos a los avisos meteorológicos ante posibles cambios en las condiciones marítimas durante los próximos días.

Vientos fuertes y oleaje afectarán zonas costeras

Además de las lluvias, conforme al Pronostico Extendido del Gobierno de México, se pronostican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, mientras que en gran parte del país podrían registrarse rachas de entre 30 y 50 km/h.

En el Pacífico mexicano continuará el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades aconsejan a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil, debido a que el temporal de lluvias podría extenderse durante los próximos días.

Estos serán los estados con las temperaturas más altas del país

A pesar de las lluvias ,de acuedo con el Pronóstico Meteorológico General, la onda de calor continuará afectando varias entidades, principalmente del norte y occidente del país.

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados

Baja California Sur

Coahuila

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 grados

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.

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