Sigue temporal de lluvias este fin de semana: estados más afectados
La temporada de lluvias continuará este fin de semana en gran parte de México, mientras que la onda de calor golpeará en al menos 11 estados del país, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El choque de ambos climas y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles inundaciones en diversas regiones del territorio nacional.
Lluvias intensas afectarán al norte, centro y sureste del país
Las precipitaciones más importantes se esperan durante la tarde, noche y madrugada de este viernes, periodos en los que aumentará la actividad de tormentas. Se esperan condiciones similares para sábado y domingo.
Estados con lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nuevo León
- Michoacán
- Querétaro
- Tlaxcala
- Guerrero
Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves, aumento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas debido a la intensidad del pronóstico.
Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, en Guerrero, bajo vigilancia
Uno de los estados que mantendrá especial atención durante este fin de semana será Guerrero, donde coincidirán altas temperaturas, lluvias y vigilancia por posibles desarrollos ciclónicos frente a sus costas.
Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informaron que existe una zona de baja presión con 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en siete días, ubicada frente al litoral guerrerense.
Acapulco
El puerto registrará temperaturas de 35 a 40 grados Celsius, con ambiente caluroso durante el día y posibilidad de lluvias por la tarde. También se prevé oleaje de entre 1.4 y 1.8 metros de altura.
Ixtapa-Zihuatanejo y Costa Grande
En la región de Costa Grande, donde se ubica el destino turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados, aumento de nubosidad durante la tarde, con probabilidad de lluvia, y oleaje similar al registrado en Acapulco.
Las autoridades recomendaron a turistas y prestadores de servicios turísticos mantenerse atentos a los avisos meteorológicos ante posibles cambios en las condiciones marítimas durante los próximos días.
Vientos fuertes y oleaje afectarán zonas costeras
Además de las lluvias, conforme al Pronostico Extendido del Gobierno de México, se pronostican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, mientras que en gran parte del país podrían registrarse rachas de entre 30 y 50 km/h.
En el Pacífico mexicano continuará el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Las autoridades aconsejan a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil, debido a que el temporal de lluvias podría extenderse durante los próximos días.
Estos serán los estados con las temperaturas más altas del país
A pesar de las lluvias ,de acuedo con el Pronóstico Meteorológico General, la onda de calor continuará afectando varias entidades, principalmente del norte y occidente del país.
Temperaturas máximas de 40 a 45 grados
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
Temperaturas máximas de 35 a 40 grados
- Baja California Sur
- Coahuila
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 grados
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.