Del sur al centro: sismo de 5.2 se deja sentir en cuatro estados

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Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro cerca de Ometepec se registró la tarde de este 5 de junio y fue percibido en al menos cuatro estados del país, de acuerdo con reportes de autoridades de Protección Civil.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud final de 5.2 y se localizó a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, en Guerrero. Hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones relevantes.

📢 Sobre el sismo registrado esta tarde (magnitud final 5.2, a 27 km al suroeste de Ometepec, Guerrero), te compartimos las percepciones reportadas por autoridades locales. Abrimos hilo 🧵👇



Percepción por entidad:



🟠 Protección Civil Guerrero

Sismo percibido fuerte por la… pic.twitter.com/gv0x6fkPCr — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 5, 2026

¿En qué estados se sintió el sismo de 5.2?

Según los reportes oficiales, el temblor fue percibido en:

Guerrero

Ciudad de México

Morelos

Oaxaca

Las autoridades detallaron distintos niveles de percepción entre la población dependiendo de la región.

Así se sintió el temblor en cada entidad

En Guerrero, Protección Civil reportó una percepción fuerte en la región Costa Chica, moderada en la región Montaña y en Copala, y ligera en Acapulco.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que el movimiento fue percibido de forma moderada, sin afectaciones.

Por su parte, autoridades de Morelos señalaron que el sismo se sintió de manera ligera entre la población.

En Oaxaca, la percepción también fue ligera, principalmente en las zonas de Pinotepa y la Mixteca.

¿Se activó la alerta sísmica?

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la alerta sísmica se activó en Oaxaca, Ciudad de México y Morelos.

Sin embargo, autoridades capitalinas explicaron que el sismo no ameritó la activación generalizada del sistema de alerta en la Ciudad de México debido a que el epicentro se ubicó a más de 300 kilómetros y la magnitud no superó los parámetros establecidos para ese tipo de avisos.

Tras el movimiento, cuerpos de emergencia realizaron recorridos preventivos y hasta ahora no se reportan daños estructurales ni personas lesionadas.

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