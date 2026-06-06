¿Tienes entre 30 y 64 años? Con estos requisitos puedes acceder a nuevo apoyo del Bienestar

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Personas pueden inscribirse a nuevo apoyo del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México informó sobre los avances del nuevo esquema de Servicio Universal de Salud, un programa con el que busca ampliar el acceso a servicios médicos para miles de beneficiarios de programas sociales mediante una credencial especial que comenzará a utilizarse de forma general a partir de 2027.

Para incorporarse al programa, es necesario realizar un proceso de credencialización que permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre de 2026. Las autoridades también dieron a conocer el calendario de atención, los documentos necesarios y los beneficios que podrán obtener quienes completen el trámite.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo de Salud Universal del bienestar?

Aunque el programa está dirigido a fortalecer la atención médica de sectores vulnerables, pueden inscribirse personas de entre 30 y 64 años; no todas pueden incorporarse de manera automática. Uno de los requisitos principales es que los beneficiarios ya formen parte de alguno de los programas prioritarios del Gobierno federal.

En esta ocasión, el registro está disponible para quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y residen en zonas donde opera este esquema de atención médica a través de IMSS-Bienestar.

¿Qué requisitos debes cumplir para registrarte?

El proceso de incorporación fue diseñado para ser sencillo y requiere únicamente tres documentos básicos.

Las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Las autoridades señalaron que no es necesario llevar la CURP impresa, ya que este documento puede obtenerse directamente en el módulo durante el proceso de registro.

Una vez realizado el trámite, personal de la Secretaría de Bienestar se comunicará con cada beneficiario entre cuatro y seis semanas después para informar que su credencial está lista para ser recogida.

¿Cuál es el calendario de registro para el apoyo del Bienestar?

La atención se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido y se divide en dos periodos cada mes. En este mes, el registro en la primera etapa será hasta el 6 de junio; en la segunda etapa, el 13 de junio; luego se reanudará la primera etapa en la semana del 15 al 20 de junio y después la segunda, del 22 al 27 de este mes.

Primera y tercera semana de cada mes

Lunes: A y B

A y B Martes: C

C Miércoles: D, E y F

D, E y F Jueves: G

G Viernes: H, I, J, K y L

H, I, J, K y L Sábado: Rezagados

Segunda y cuarta semana de cada mes

Lunes: M

M Martes: N, Ñ, O, P y Q

N, Ñ, O, P y Q Miércoles: R

R Jueves: S, T y U

S, T y U Viernes: V, W, X, Y y Z

V, W, X, Y y Z Sábado: Rezagados

Las personas que no puedan acudir el día que les corresponde podrán realizar el trámite los sábados.

❤️ Si eres derechohabiente de la #PensiónAdultoMayor o de la #PensiónDiscapacidad, regístrate al Servicio Universal de Salud.



Consulta en https://t.co/FYgaCKzsUD la ubicación de tu #MóduloBienestar.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/Icjvg5GUW5 — Bienestar (@bienestarmx) May 26, 2026

¿Hasta cuándo estará abierto el registro?

El proceso de credencialización permanecerá disponible hasta el 14 de noviembre de 2026.

Para atender a la población beneficiaria se habilitaron más de 2 mil módulos en todo el país, los cuales operan de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.

Las autoridades también informaron que la ubicación del módulo más cercano puede consultarse a través de la página oficial de Bienestar o mediante la línea telefónica 079.

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