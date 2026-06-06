¿Hubo irregularidades? Abogado de 13 de los 92 enviados a EE.UU. acusa falta de asistencia consular

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El abogado Marco Antonio Avilés Huerta, representante legal de 13 de los 92 presuntos integrantes de organizaciones criminales que fueron enviados de México a Estados Unidos en los últimos meses, aseguró que sus defendidos no han recibido asistencia consular por parte del Gobierno mexicano.

“Las personas fueron expulsadas, fueron desterradas de forma completamente ilegal; el destierro incluso está prohibido en la Constitución. Se brincaron todo el procedimiento de extradición; Estados Unidos hizo una petición de tráemelos y México, en un acto de entreguismo como tal, pues los llevó hasta los lugares donde fueron requeridos. Enseguida con ello, pues se violaron todos los derechos relativos a que si se hubiera respetado el procedimiento de extradición”. Marco Antonio Avilés Huerta, abogado

Según afirmó, las personas trasladadas enfrentan procesos en territorio estadounidense sin el acompañamiento que, a su juicio, les corresponde conforme a acuerdos internacionales.

Durante una entrevista, Avilés Huerta sostuvo que la entrega de los 92 mexicanos, vinculados por autoridades a grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, se realizó sin seguir el procedimiento formal de extradición. También aseguró que la SRE no participó en el proceso mediante el cual los 92 mexicanos fueron enviados a territorio estadounidense.

“Lo que estamos pidiendo es que haya una asistencia consular por parte de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó.

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