Sheinbaum aclara que invitación al Mundial 2026 fue para todos los países, incluido el rey de España

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Sheinbaum aclara invitación al rey Felipe VI. Foto: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la invitación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 no fue exclusiva para el rey Felipe VI, sino que forma parte de una convocatoria general dirigida a todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas.

Durante su conferencia matutina de este jueves 19 de marzo, la mandataria explicó que la invitación fue enviada de manera amplia por el Gobierno de México, como parte de los preparativos rumbo al torneo internacional que se celebrará en territorio mexicano.

“Gabriela Cuevas envió invitación a todos los países del mundo, a todos, todos, todos invitación para que vinieran al Mundial y de ahí pues está el Rey de España, pero son todos los países con los que tenemos relación”, señaló Sheinbaum.

Un día antes, se dio a conocer que México había extendido una invitación formal a Felipe VI para asistir al Mundial 2026, lo que fue interpretado como un posible gesto de acercamiento entre ambos países.

De acuerdo con información difundida por la Casa Real española, el monarca recibió la invitación “con agrado”, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas en años recientes.

Antecedentes desde el 2019

La relación entre México y España se ha visto marcada por diferencias en torno al tema de la Conquista. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Corona española una disculpa por los abusos cometidos durante ese periodo histórico.

La postura fue retomada por Sheinbaum, quien en 2024 no invitó al rey a su toma de posesión, lo que derivó en la ausencia de representación oficial de España en la ceremonia.

Recientemente, Felipe VI reconoció que hubo “muchos abusos” durante la Conquista de América, declaraciones que marcaron un hecho inédito en medio de la polémica.

Con la aclaración de este jueves, el gobierno mexicano subrayó que la invitación al Mundial responde a un ejercicio protocolario y diplomático, dirigido a todas las naciones con vínculos con México, y no a una acción particular hacia España.

El Mundial 2026, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá, será uno de los eventos internacionales más relevantes para el país en los próximos años, tanto en términos deportivos como diplomáticos.

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