El “Trompas” cambió su apariencia; se rapó para evitar captura por feminicidio de Claudia Tacoronte

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Francisco Javier “N” el “Trompas”. foto: X/@OHarfuch

Autoridades de Morelos dieron nuevos detalles sobre la captura de Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, señalado como presunto feminicida de la joven española Claudia Tacoronte. La información fue presentada esta tarde durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno estatal.

Entre los datos revelados, las autoridades confirmaron que el “Trompas” se rapó para intentar pasar desapercibido y evitar ser detenido. Además, señalaron que las denuncias ciudadanas fueron clave para ubicar y capturar al presunto responsable. También se informó que se buscará la pena máxima de 70 años por feminicidio.

En conferencia de prensa, informé la detención en Cuautla de Francisco Javier “N”. Buscaremos la pena máxima de 70 años por el feminicidio de Claudia Tacoronte.



Gracias a la ciudadanía por la información que permitió lograr esta captura. #morelos #fiscaliamorelos pic.twitter.com/wVFsh185mx — Fernando Blumenkron🇲🇽⚖️ (@FBlumenkron) September 18, 2026

El Trompas tiene cinco investigaciones por robo a casa habitación

Francisco Javier “N” cuenta con varias carpetas de investigación abiertas. Entre ellas se encuentran cinco casos por robo a casa habitación.

Durante la conferencia también se detalló el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia tras los llamados de auxilio relacionados con el caso de Claudia Tacoronte.

Las autoridades señalaron que la patrulla tardó siete minutos en llegar después de los llamados de auxilio. La ambulancia arribó 30 segundos después, una vez que se tuvo la confirmación del C5.

Denuncias ciudadanas fueron clave para capturar a El Trompas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos confirmó que la participación de la ciudadanía fue fundamental para conseguir la captura de Francisco Javier “N”.

De acuerdo con lo informado en la conferencia, fueron las denuncias ciudadanas las que aportaron información clave para localizar al señalado como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte.

La captura del “Trompas” se dio después de que fuera identificado como presunto responsable del feminicidio de la joven española Claudia Tacoronte, ocurrido en Morelos.

Las autoridades estatales mantienen las investigaciones correspondientes tanto por este caso como por las otras carpetas de investigación relacionadas con Francisco Javier “N”.

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