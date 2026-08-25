Animales exóticos de narcotraficantes: ¿por qué los tienen y a dónde van cuando son decomisados?

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Animales decomisados al crimen organizado. Foto: Profepa.

Los narcotraficantes mexicanos han sido relacionados con la posesión de animales exóticos como tigres, leones, jaguares, panteras, monos, cocodrilos, serpientes, aves y otras especies; el caso más reciente se conoció el 24 de agosto de 2026, cuando en operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Hidalgo, Jalisco y Michoacán fueron localizados tigres, panteras, otras especies animales y aves, además de armas de fuego, droga y 113 vehículos.

La coordinación entre @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ permitió realizar acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas vinculadas con el CJNG.

Se aseguraron armas de fuego, droga, 113… pic.twitter.com/KDnxPSuzWB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 24, 2026

Cuando estos ejemplares son asegurados por las autoridades, su manejo corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que tiene entre sus atribuciones realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre vida silvestre.

¿Por qué los narcotraficantes tienen animales exóticos?

La posesión de animales exóticos por integrantes del crimen organizado ha sido documentada durante años. De acuerdo con Reuters, los grandes felinos han sido utilizados como símbolos de estatus y algunas organizaciones criminales han llegado a construir zoológicos privados en propiedades de sus integrantes.

Un análisis de InSight Crime, basado en información de Associated Press, señaló que los animales eran utilizados como símbolos para mostrar riqueza y poder.

Uno de los casos documentados fue el de Jesús “Rey” Zambada, hermano menor de Ismael “Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, de cuya propiedad llegó a albergar alrededor de 200 animales, entre ellos mulas, avestruces y pavos reales. Parte de esos ejemplares posteriormente fue trasladada al Zoológico de Zacango.

La relación también ha incluido especies como:

Tigres y leones.

Jaguares y panteras negras.

Monos y otros primates.

Cocodrilos y serpientes.

Aves exóticas y de ornato.

Elefantes.

Avestruces, pavos reales y venados.

Reuters también documentó que el tráfico de fauna puede estar relacionado con las mismas redes utilizadas para trasladar drogas, aunque no todos los animales encontrados en propiedades de personas vinculadas con el narcotráfico necesariamente fueron utilizados para ese propósito.

En México, además, se han registrado casos en los que animales fueron localizados junto con armas y drogas. En abril de 2025, por ejemplo, durante cateos en Tula de Allende, Hidalgo, fueron asegurados dos canguros junto con armas de fuego y sustancias con características similares a mariguana y cristal.

¿A dónde van los animales decomisados al crimen organizado?

Los ejemplares no permanecen necesariamente bajo resguardo de la Profepa de manera permanente. La autoridad determina su manejo y puede canalizarlos a instalaciones autorizadas que cuenten con condiciones para atenderlos.

En enero de 2026, por ejemplo, la Profepa informó que dos guacamayas verdes, tres pericos, un jaguar negro, un jaguar amarillo y un mapache asegurados en Querétaro fueron trasladados a Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), mientras que dos cachorros de tigre de Bengala permanecían bajo resguardo a la espera de su canalización.

En julio de 2026, cinco ejemplares localizados durante un cateo en San Luis Potosí siguieron destinos distintos: el jaguar y el coyote fueron trasladados a instalaciones en San Luis Potosí, los leones a Nuevo León y el tigre de Bengala a Hidalgo.

Las aves también pueden ser enviadas a zoológicos. Las 83 aves aseguradas en julio de 2026 durante un cateo en Pátzcuaro, Michoacán, quedaron en depósito temporal en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, donde recibieron atención especializada y valoración veterinaria.

En otros casos, los ejemplares pueden llegar a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), zoológicos o centros especializados, dependiendo de la especie, sus condiciones de salud y los espacios disponibles.

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