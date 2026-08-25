Caso Rocha Moya: ¿Cuándo procede un juicio político contra un gobernador?

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La solicitud debe presentarse en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

El caso de Rubén Rocha Moya abre el debate sobre la posibilidad de un juicio político contra el exgobernador, un proceso lleno de pasos burocráticos que involucran al Congreso de la Unión.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y representantes empresariales presentaron una solicitud de juicio político en el Congreso de Sinaloa contra el ahora exmandatario, investigado por presuntos nexos con el narcotráfico.

Actualmente, Rubén Rocha enfrenta el rechazo de Morena y Claudia Sheinbaum, después de que decidió volver al cargo el pasado fin de semana.

Sin embargo, un proceso de juicio político contra un gobernador es tardío, ya que intervienen varias instancias federales y estatales que analizan la procedencia.

¿Qué es un juicio político y cuáles son sus consecuencias?

El juicio político es un procedimiento de responsabilidad dirigido contra determinados servidores públicos por actos u omisiones que afectan a los intereses públicos y al adecuado desempeño de sus funciones.

El artículo 110 de la Constitución establece que los mandatarios pueden estar sujetos a un juicio por:

Violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen Por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Si resulta culpable, el gobernador podría enfrentar la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno a 20 años de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

¿En qué casos procede un juicio político contra un gobernador?

En el caso de servidores públicos, el juicio procede ante las siguientes faltas:

Ataque a las instituciones democráticas.

Ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal.

representativo y federal. Violaciones a los derechos humanos.

Ataque a la libertad de sufragio.

Usurpación de atribuciones.

Infracciones a la Constitución o a las leyes federales que provoquen perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados o a la sociedad, o que provoquen un trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

a la Federación, a uno o varios estados o a la sociedad, o que provoquen un trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Omisiones de carácter grave en los términos anteriores.

en los términos anteriores. Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México y a las leyes sobre manejo de recursos económicos federales y de la Ciudad de México.

Además, el juicio político aplica para gobernadores ante estos supuestos:

Violaciones graves a la Constitución federal. Violaciones graves a las leyes federales que emanen de ella. Manejo indebido de fondos y recursos federales.

Ruta de un juicio político contra un gobernador

Presentar una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados: cualquier ciudadano puede solicitarla, presentando pruebas documentales o elementos probatorios sobre la falta cometida. Revisión de la denuncia: La Secretaría General turna la solicitud a comisiones; la Subcomisión de Examen Previo tiene un máximo de 30 días hábiles para determinar si es procedente; en caso de que así sea, la denuncia es turnada a comisiones y a la Sección Instructora Investigación y defensa: La Sección Instructora realiza una nueva diligencia para comprobar los hechos; el acusado puede comparecer o presentar un informe. El proceso dura 30 días hábiles. Votación en la Cámara de Diputados: El Pleno vota a favor o en contra de aplicar un juicio político. Entra el Senado: Si los diputados avalan que el juicio procede, el servidor público queda a disposición del Senado. Al recibir la acusación, la Cámara Alta turna la petición a la Sección de Enjuiciamiento. Si procede, el Senado erige un Jurado de Sentencia, el cual dictará la sanción del servidor público. Congreso local: La Cámara Alta turna el caso al Congreso local que corresponda para proceder.

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