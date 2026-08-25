Certificado médico gratis: conoce las sedes en Edomex y CDMX antes del regreso a clases

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El certificado médico gratis es una opción para las familias. Foto: Cuartoscuro

El regreso a clases está cada vez más cerca y uno de los documentos que algunas escuelas solicitan a madres, padres y tutores es el certificado médico escolar. Para el ciclo 2026-2027, las clases de educación básica comenzarán el lunes 31 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Si todavía necesitas este documento, existen opciones gratuitas en instituciones públicas y jornadas especiales en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX).

Es importante considerar que las condiciones pueden variar dependiendo de la sede. En algunos centros no se solicita cita previa, pero la atención se realiza mediante fichas o turnos que se entregan por la mañana, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

¿Dónde se puede tramitar gratis el certificado médico?

Una de las alternativas son los Centros de Salud del IMSS-Bienestar , donde las familias pueden consultar la disponibilidad del servicio en la unidad más cercana

, donde las familias pueden consultar la disponibilidad del servicio en la unidad más cercana También están los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tanto municipales como estatales, que durante la temporada de regreso a clases suelen realizar jornadas para facilitar la obtención del documento

Otra opción son las Ferias de Regreso a Clases de Profeco. Para 2026 se contemplan 54 ferias en diferentes puntos del país, con actividades y servicios para apoyar a las familias durante la preparación del nuevo ciclo escolar

Antes de acudir, conviene verificar directamente con la institución o Gobierno local que la expedición del certificado continúa disponible, así como los horarios y requisitos de cada sede.

¿Qué tienen que llevar para sacar el certificado médico?

Para realizar el trámite, el estudiante debe acudir acompañado por su madre, padre o tutor. Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Identificación oficial vigente del adulto responsable

CURP

Cartilla Nacional de Salud

Comprobante de domicilio reciente

Sin embargo, los requisitos no necesariamente son idénticos en todas las instituciones o municipios. Por ello, es recomendable confirmar previamente qué documentación exige la sede elegida.

También es conveniente llevar los documentos originales y, cuando sea posible, copias, para evitar regresar a casa en caso de que sean requeridos.

Otro punto importante es el horario. En los servicios públicos donde se trabaja mediante fichas, llegar temprano puede hacer la diferencia, debido a que el número de atenciones disponibles durante el día puede ser limitado.

El certificado médico permite acreditar las condiciones generales de salud del estudiante y puede servir para que el personal docente conozca si existe alguna consideración que deba tomarse en cuenta durante actividades escolares, particularmente las relacionadas con educación física.

Edomex: fechas y sedes para conseguir el certificado médico gratis

En el Edomex existen jornadas municipales y Ferias de Regreso a Clases que incluyen este servicio.

Una de las opciones confirmadas es Otumba, donde la Feria de Regreso a Clases de Profeco se desarrolla del 25 de agosto al 2 de septiembre en la Plaza de la Constitución. De acuerdo con la información disponible, entre los servicios que pueden ofrecerse en este tipo de jornadas se encuentra la expedición gratuita del certificado médico.

También se han habilitado opciones en municipios como Tecámac, Ecatepec y Naucalpan mediante acciones de sus respectivos Gobiernos o sistemas DIF.

En Tecámac, por ejemplo, se reportaron unidades médicas con atención para la expedición del documento, entre ellas:

Unidad Médica Reyes Acozac

Unidad Médica San Pablo Tecalco

Unidad Médica Mandarinas

En estas sedes se manejan horarios diferenciados entre semana y los sábados, por lo que es importante confirmar previamente la disponibilidad.

En Ecatepec, también se realizó una jornada especial para niños y adolescentes menores de 18 años. Una de las actividades reportadas tuvo lugar el 24 de agosto en la Plaza de San Pedro Xalostoc, con un límite de 200 certificados.

Por tratarse de jornadas con cupo limitado o fechas específicas, se recomienda revisar la información del Gobierno municipal correspondiente antes de trasladarse.

CDMX: hasta cuándo y dónde tramitar el certificado médico

En la CDMX, el DIF mantiene una campaña para facilitar la obtención del certificado médico gratuito antes del regreso a clases.

La atención está disponible hasta el viernes 28 de agosto de 2026, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, de acuerdo con información difundida sobre la campaña. El servicio se ofrece en los Centros DIF de la capital, por lo que las familias pueden buscar el módulo más cercano a su domicilio.

Entre los documentos señalados para realizar el trámite se encuentran la identificación oficial del padre, madre o tutor y la cartilla de vacunación del menor. Debido a que pueden existir variaciones dependiendo de la unidad, se recomienda confirmar los requisitos antes de acudir.

Además, dentro de las Ferias de Regreso a Clases de Profeco se contemplan actividades en alcaldías como Azcapotzalco y Milpa Alta, con fechas programadas durante agosto.

¿Cuándo empiezan las clases del ciclo escolar 2026-2027?

El ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria tendrá una duración de 185 días. El calendario oficial establece que las clases comenzarán el 31 de agosto de 2026 y concluirán el 9 de julio de 2027.

Por ello, las familias que todavía tengan pendiente el certificado médico cuentan con los últimos días de agosto para buscar alguna de las alternativas gratuitas disponibles.

La recomendación es no esperar al último momento: consultar la sede, verificar si todavía hay fichas disponibles, confirmar los requisitos y acudir con el estudiante y la documentación solicitada.

De esta manera, el trámite puede realizarse sin recurrir necesariamente a un servicio médico privado, siempre que la institución pública o jornada seleccionada mantenga disponible la expedición del documento.

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