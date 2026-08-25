Roban más de 300 drones y cámaras al salir del AIFA; empresa los bloquea y pide no comprarlos

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Fotos: Getty Images / Cuartoscuro

Más de 300 drones y cámaras de DJI fueron robados el 19 de agosto de 2026 tras salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó Grupo HB, que bloqueó los números de serie de los equipos para impedir su activación y pidió a la población no comprarlos, venderlos ni comercializarlos.

El caso ya se encuentra en el proceso legal correspondiente y la empresa solicitó la colaboración de la ciudadanía para evitar la circulación de los productos y obtener información que ayude a identificar su paradero o a quienes los estén comercializando.

¿Qué pasó con el cargamento de DJI robado al salir del AIFA?

Grupo HB, vinculado a DJI Store México, informó que el 19 de agosto de 2026 sufrió el robo de mercancía de la marca DJI al salir del AIFA.

El cargamento incluía más de 300 drones y cámaras, de acuerdo con el listado de números de serie difundido por la empresa.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado que se difundió ampliamente en redes sociales.

Empresa bloquea los equipos robados

Grupo HB informó que los productos involucrados tienen sus números de serie bloqueados, por lo que no podrán activarse.

Ante ello, pidió a las personas evitar:

Comprar los productos

Venderlos

Comercializarlos

La empresa solicitó difundir la información para impedir que los equipos robados circulen entre compradores.

¿Tienes información sobre los drones y cámaras robados?

Grupo HB pidió a quienes tengan información que pueda ayudar a localizar la mercancía o identificar a las personas que pudieran estar comercializándola, comunicarse al correo:

relacionespublicas@djistoremexico.com

El incidente ya se encuentra en el proceso legal correspondiente.

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