Tras amenaza en Mexicali, estos son los casos recientes en que EE.UU. restringió actividades o pidió resguardo en México

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La Embajada restringió actividades en Mexicali. Foto: Cuartoscuro.

La suspensión de actividades del gobierno de Estados Unidos en Mexicali por una posible amenaza se suma a otras alertas y restricciones emitidas por Washington en distintas regiones de México durante los últimos dos años, ante hechos de violencia, operaciones de seguridad o riesgos para su personal y ciudadanos.

El pasado 24 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en México informó sobre la suspensión de las actividades gubernamentales para el día siguiente, debido a una posible amenaza en Mexicali, Baja California. Sin embargo, la autoridad no brindó más detalles sobre ese supuesto riesgo para su personal.

Esta alerta del Gobierno de Estados Unidos para Mexicali no es inédita, pues durante los últimos dos años Washington ha emitido restricciones a las actividades de su personal y recomendaciones a sus ciudadanos ante hechos de violencia o riesgos de seguridad en distintas regiones de México.

El antecedente más cercano ocurrió en Michoacán, apenas 20 días antes, cuando Estados Unidos suspendió actividades de su gobierno tras recibir información sobre una amenaza contra sus intereses.

Caso 1: Culiacán y Mazatlán

El 31 de octubre de 2024, el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo emitió una alerta de seguridad para no viajar a Culiacán y Mazatlán, en Sinaloa, por reportes de robo de vehículos con violencia, disparos, operaciones de las fuerzas de seguridad, bloqueos, vehículos incendiados y cierres de carreteras de México.

Dicha representación expuso que sus ciudadanos sufrieron robos de vehículos con violencia en la carretera federal 15, que conecta a ambas ciudades.

Para entonces, Sinaloa estaba clasificado en el nivel 4 de países no recomendados para visitar, por la presencia de organizaciones criminales.

Con la alerta, pidió a la población evitar viajes no esenciales al estado, incluido el uso de la carretera Culiacán-Mazatlán.

Caso 2: Operativos de seguridad en varias entidades

El 22 de febrero de 2026, Estados Unidos emitió una alerta de viaje más amplia que la de Mexicali, después de varios operativos de seguridad, bloqueos carreteros y actividades delictivas en distintos puntos de México.

Washington pidió a sus ciudadanos mantenerse bajo resguardo en las siguientes zonas:

Baja California

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

Asimismo, el gobierno de Donald Trump instruyó a su personal a permanecer bajo resguardo y trabajar de manera remota en estas ciudades y estados:

Cancún

Ciudad Guzmán

Cozumel

Guadalajara

Michoacán

Playa del Carmen

Puerto Vallarta

Reynosa

Tijuana

De igual forma, restringieron los movimientos del personal del Consulado de Monterrey, toda vez que el personal no tenía permitido viajar a Mazatlán hasta el 25 de febrero.

Caso 3: Michoacán

El 5 de agosto de 2026, Estados Unidos suspendió las actividades de su gobierno en todo Michoacán, después de recibir información sobre una amenaza contra sus intereses.

Esto afectó principalmente a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que supervisan los embarques de aguacate destinados al mercado estadounidense.

Sin esas inspecciones, los productos no podían obtener la certificación necesaria para exportarse. Por ello, la suspensión interrumpió temporalmente las exportaciones de este producto.

Se justificó dicha medida para proteger los intereses del gobierno, aunque las autoridades no explicaron en qué consistía la supuesta amenaza.

El incidente ocurrió en un contexto de detenciones contra grupos criminales que extorsionaban a agricultores. Finalmente, las actividades estadounidenses se reanudaron en Michoacán el 13 de agosto, después de evaluar las condiciones.

Este incidente coincide con el de Mexicali porque Washington tomó la decisión apelando a una supuesta amenaza.

Otros antecedentes de alertas y restricciones de Estados Unidos en México

Además de los casos de Culiacán y Mazatlán, las restricciones emitidas en varias entidades en febrero de 2026 y la suspensión de actividades en Michoacán, el Gobierno de Estados Unidos ha emitido otras alertas y limitaciones para su personal en distintas zonas de México durante los últimos años.

Ciudad Hidalgo, Chiapas — 31 de enero de 2024: se prohibió al personal del Gobierno de Estados Unidos viajar a la ciudad y a un radio de 10 kilómetros por eventos de seguridad.

se prohibió al personal del Gobierno de Estados Unidos viajar a la ciudad y a un radio de 10 kilómetros por eventos de seguridad. Chiapas — 19 de abril de 2024: Estados Unidos restringió los viajes de su personal a una amplia zona del estado por el aumento de la violencia y preocupaciones de seguridad.

Estados Unidos restringió los viajes de su personal a una amplia zona del estado por el aumento de la violencia y preocupaciones de seguridad. Culiacán — 29 de agosto de 2024: se limitaron algunas actividades del personal estadounidense y se recomendó evitar viajes dentro y alrededor de la ciudad.

se limitaron algunas actividades del personal estadounidense y se recomendó evitar viajes dentro y alrededor de la ciudad. Reynosa — 27 de abril de 2026: el Consulado de Estados Unidos en Matamoros ordenó a su personal evitar el área metropolitana de Reynosa por actividad criminal y bloqueos.

el Consulado de Estados Unidos en Matamoros ordenó a su personal evitar el área metropolitana de Reynosa por actividad criminal y bloqueos. San José del Cabo — 2 de junio de 2026: hubo una alerta por incidentes de seguridad cerca del aeropuerto internacional, con un llamado a mantener vigilancia.

hubo una alerta por incidentes de seguridad cerca del aeropuerto internacional, con un llamado a mantener vigilancia. Febrero de 2026: La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad el 22 de febrero de 2026 para pedir a sus ciudadanos que se refugiaran en Jalisco, incluidos Puerto Vallarta, Guadalajara y Chapala, tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

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