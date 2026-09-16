Antonia Nava, la insurgente homenajeada por Sheinbaum en el Grito de Independencia

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La “Generala” se destacó por su tenacidad. Foto: Gobierno de México.

En el Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo homenajeó a Antonia Nava, una heroína guerrerense que participó activamente en el proceso histórico.

En su segundo Grito, la mandataria rindió homenaje a las mujeres que participaron en ese proceso de la historia mexicana. Por primera vez, nombró a Antonia Nava.

Antonia Nava fue conocida como la “Generala”, pues tuvo una destacada participación en el movimiento insurgente durante la Guerra de Independencia.

Estuvo vinculada a los ejércitos de José María Morelos, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, y quedó especialmente asociada con la resistencia insurgente en Guerrero.

Historia de Antonia Nava

La “Generala” nació aproximadamente en 1779 en Tixtla, territorio que actualmente pertenece a Guerrero.

Fue esposa de Nicolás Catalán, un insurgente que participó en la lucha independentista y que después alcanzó grados militares dentro del movimiento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones de México (INEHRM).

Se incorporó al movimiento insurgente junto con su esposo, continuando la lucha después de la muerte de José María Morelos. Posteriormente, la familia Catalán quedó bajo el mando de Vicente Guerrero y Pedro Ascencio.

Antonia Nava participó en tareas de apoyo, abastecimiento y resistencia, además de que se involucró directamente en las acciones militares en varios episodios.

1817: el sitio de Jaleaca

Antonia Nava se convirtió en una figura emblemática en 1817, cuando las fuerzas insurgentes, encabezadas por Nicolás Bravo, fueron sitiadas por las tropas realistas en el cerro del Campo, cerca de Jaleaca.

Los insurgentes resistieron durante más de 40 días, toda vez que la falta de alimentos los llevó al límite.

Ante la desesperación, Nicolás Bravo consideró sacrificar a algunos soldados para alimentarse de ellos. Antonia Nava y su cuñada, María Catalán, ofrecieron sus cuerpos como alimento.

Según el INEHRM, Antonia Nava colocó un objeto cortante sobre su cuerpo como muestra de su compromiso. Su sacrificio no se concretó, pues ella propuso como alternativa aprovechar la noche para romper el sitio.

“Son las once de la noche, los enemigos están durmiendo; dennos armas y juntos rompamos el sitio”, documenta el INEHRM.

A partir de este momento, Antonia Nava pasó a la memoria histórica como la “Generala”.

La “Generala”, figura clave en el proceso de independencia

La familia Catalán siguió dentro del movimiento insurgente después del fusilamiento de Morelos, pero bajo las órdenes de Vicente Guerrero y Pedro Ascencio.

La “Generala” se vinculó al grupo de Vicente Guerrero y participó en el proceso que derivó en la consumación de la Independencia. Junto a su familia, ella estuvo presente en el momento de la firma del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821.

La consumación de la Independencia ocurrió el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército de las Tres Garantías entró en la Ciudad de México. Antonia Nava llegó montada a caballo.

Tras la guerra, Antonia Nava y Nicolás Catalán regresaron a Chilpancingo, donde permaneció hasta su muerte, el 19 de marzo de 1843. Falleció a los 64 años, según el INEHRM.

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