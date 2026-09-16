Desfile Militar 16 de septiembre, EN VIVO por Uno TV: tropas van en camino al Zócalo
Este miércoles 16 de septiembre desde las 9:45 horas, Uno TV transmite en vivo el Desfile Cívico Militar, uno de los eventos más esperados de las Fiestas Patrias. La cobertura cuenta con la conducción de Alberto Manuel Rodríguez, además de la participación de especialistas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes explicaron cada momento del recorrido.
La transmisión también incluirá enlaces en vivo con reporteros en sitio, para mostrar la emoción del público y los detalles de la parada militar desde el corazón de la Ciudad de México.
El significado del Desfile Cívico Militar
El Desfile Cívico Militar se realiza cada 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la Independencia de México, este año es el 215 aniversario. Desde el Zócalo capitalino, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional marchan como muestra de disciplina, coordinación y servicio al país. Este acto reúne a miles de asistentes en la plancha del Zócalo y millones de espectadores que lo siguen en televisión y plataformas digitales, convirtiéndose en un símbolo de unidad nacional.
SIGUE AQUÍ LA TRANSMISIÓN EN VIVO Y MINUTO A MINUTO DEL DESFILE CÍVICO MILITAR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2026.
Tropas avanzan rumbo al Desfile Cívico-Militar 2026
Las tropas ya avanzan rumbo al Desfile Cívico-Militar 2026, con disciplina, preparación y orgullo para participar en la celebración.
Cada paso representa el compromiso de quienes sirven a México, de cara al desfile de este 16 de septiembre.
Alternativas viales por el Desfile Militar 2025
El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó las siguientes opciones para los automovilistas:
Avenida Presidente Masaryk
Circuito Interior
Eje 1 Norte
Eje 1 Oriente
José María Izazaga
Fray Servando Teresa de Mier
Avenida Chapultepec
Avenida Constituyentes