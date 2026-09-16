Desfile Militar 16 de septiembre, EN VIVO por Uno TV: tropas van en camino al Zócalo

Este miércoles 16 de septiembre desde las 9:45 horas, Uno TV transmite en vivo el Desfile Cívico Militar, uno de los eventos más esperados de las Fiestas Patrias. La cobertura cuenta con la conducción de Alberto Manuel Rodríguez, además de la participación de especialistas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes explicaron cada momento del recorrido.

La transmisión también incluirá enlaces en vivo con reporteros en sitio, para mostrar la emoción del público y los detalles de la parada militar desde el corazón de la Ciudad de México.

El significado del Desfile Cívico Militar

El Desfile Cívico Militar se realiza cada 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la Independencia de México, este año es el 215 aniversario. Desde el Zócalo capitalino, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional marchan como muestra de disciplina, coordinación y servicio al país. Este acto reúne a miles de asistentes en la plancha del Zócalo y millones de espectadores que lo siguen en televisión y plataformas digitales, convirtiéndose en un símbolo de unidad nacional.

SIGUE AQUÍ LA TRANSMISIÓN EN VIVO Y MINUTO A MINUTO DEL DESFILE CÍVICO MILITAR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2026.

Tropas avanzan rumbo al Desfile Cívico-Militar 2026 Las tropas ya avanzan rumbo al Desfile Cívico-Militar 2026, con disciplina, preparación y orgullo para participar en la celebración. Cada paso representa el compromiso de quienes sirven a México, de cara al desfile de este 16 de septiembre. 🇲🇽🇲🇽🇲🇽Las tropas del Ejército Mexicano salen rumbo a la plaza del Zócalo capitalino para el tradicional Desfile Militar 2026 pic.twitter.com/BtbWTK75UI — Foro Militar México (@foro_militar) September 16, 2026 Alternativas viales por el Desfile Militar 2025 El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó las siguientes opciones para los automovilistas: Avenida Presidente Masaryk

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Avenida Constituyentes ☝🏼 ¡Toma precauciones para celebrar unas Fiestas Patrias seguras y en paz! 🇲🇽✨



Si vas al Centro Histórico o circulas por la zona este 15 y 16 de septiembre, consulta los cuadrantes de acceso, cierres viales y rutas alternativas para el Grito de Independencia y el Desfile Cívico… pic.twitter.com/DqnnwklGlu — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 14, 2026

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