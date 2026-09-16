Colima tiene la mayor tasa de violencia letal contra mujeres; Morelos y Sinaloa superan la media: México Evalúa

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Foto: Cuartoscuro

La violencia letal contra las mujeres presenta diferencias importantes entre entidades. Entre enero y julio de 2026, 10 estados registraron una tasa de mujeres asesinadas superior a la nacional, de 1.8 por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con un análisis de México Evalúa.

Colima encabezó el indicador, con 11.3 casos.

El análisis, elaborado con datos de víctimas en carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y proyecciones de población del Conapo, identifica a Colima, Morelos, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Michoacán entre las entidades que superaron la tasa nacional.

🚨 La violencia letal contra las mujeres no afecta por igual a todo el país.



Entre enero y julio de 2026, 10 estados superaron la tasa nacional de mujeres asesinadas, que fue de 1.8 por cada 100 mil mujeres. Colima registró 11.3; Morelos, 6.5, y Sinaloa, 4.



Estos datos muestran… pic.twitter.com/vCzHFp2aDO — México Evalúa (@mexevalua) September 15, 2026

Los datos dados a conocer por la organización fueron consultados el 15 de septiembre de 2026.

Colima registra la tasa más alta de mujeres asesinadas

Colima presentó una tasa de 11.3 mujeres asesinadas por cada 100 mil mujeres, muy por encima del promedio nacional de 1.8.

Le siguieron:

Morelos: 6.5

6.5 Sinaloa: 4.0

4.0 Baja California: 3.9

3.9 Chihuahua: 3.8

3.8 Guerrero: 3.7

3.7 Guanajuato: 3.6

3.6 Sonora: 3.5

3.5 Tabasco: 3.2

3.2 Michoacán: 2.6

En el caso de Colima, la tasa se ubicó 9.5 puntos por encima de la nacional. Morelos estuvo 5 puntos arriba y Sinaloa, Baja California y Chihuahua se colocaron 2.5, 2.5 y 2.4 puntos por encima, respectivamente.

México Evalúa señaló que estos datos permiten identificar los territorios donde existe mayor riesgo y planteó la necesidad de llevar recursos a los municipios con mayor violencia, crear equipos de investigación especializados con perspectiva de género y convertir las alertas de género en planes con metas, responsables y evaluación.

¿Qué estados tienen mayor tasa de violencia letal contra mujeres?

La información muestra una diferencia considerable entre las entidades. Mientras la tasa nacional fue de 1.8 por cada 100 mil mujeres, Colima alcanzó 11.3 y Morelos 6.5.

La medición de México Evalúa contempla la violencia letal contra mujeres a partir de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, por lo que no debe confundirse con el registro específico de feminicidios del SESNSP.

Ese registro oficial contabilizó 380 víctimas de feminicidio entre enero y julio de 2026, de acuerdo con información del SESNSP retomada por UnoTV. Cinco entidades concentraron 157 casos, equivalentes a 41.3% del total nacional.

En ese indicador, Sinaloa ocupó el primer lugar con 54 víctimas, seguido por Estado de México, con 27; Chiapas, con 26; y Ciudad de México y Tamaulipas, con 25 cada uno.

La diferencia entre ambas mediciones es importante: una entidad puede presentar una elevada tasa de mujeres asesinadas al sumar feminicidio y homicidio doloso sin necesariamente encabezar el registro de feminicidios.

Sinaloa concentra 54 feminicidios entre enero y julio

Los datos del SESNSP muestran que Sinaloa registró 54 víctimas de feminicidio durante los primeros siete meses de 2026, equivalentes a 14.2% del total nacional.

En ese estado, Culiacán acumuló 34 casos durante el mismo periodo, según la información del SESNSP.

La tasa de feminicidio de Sinaloa fue de 3.33 víctimas por cada 100 mil mujeres, frente a una tasa nacional de 0.55, de acuerdo con el mismo reporte.

Causa en Común documenta otro indicador de violencia contra mujeres

A este panorama se suma el registro de Causa en Común, que contabilizó al menos 1,125 asesinatos de mujeres con crueldad extrema entre octubre de 2024 y agosto de 2026, a partir de su monitoreo de medios y registros de atrocidades y eventos de alto impacto.

🔴 El asesinato de Claudia Tacoronte en #Morelos, se suma a los, al menos, 1,125, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, registrados entre octubre de 2024 y agosto de 2026. @margarita_gs @GobiernoMorelos @Fiscalia_Morelos @gobgente @GobiernoEdoChih @GobMichoacan… pic.twitter.com/8JO7oEMCv9 — Causa en Común (@causaencomun) September 15, 2026

En ese conjunto, las entidades que concentraron el mayor número de casos fueron:

Guanajuato: 109

109 Chihuahua: 96

96 Michoacán: 71

71 Colima: 62

62 Morelos: 57

Causa en Común aclara que esta cifra forma parte de un conjunto más amplio de asesinatos de mujeres en general, por lo que tampoco equivale al registro oficial de feminicidios del SESNSP.

El caso de Claudia Tacoronte, registrado en Morelos, fue señalado por Causa en Común como parte de esos al menos 1,125 asesinatos de mujeres con crueldad extrema documentados entre octubre de 2024 y agosto de 2026.

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