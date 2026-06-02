Anuncia IPN cambios en 3 direcciones y una jefatura de la Secretaría de Administración

| 23:51 | Francisco López | Uno TV
Paro y marcha de estudiantes del IPN en CDMX.
Foto: Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene nuevos directores en su Secretaría de Administración, luego de que este lunes anunció cuatro nombramientos para “dar impulso a la transparencia y eficacia”.

A través de un comunicado, el “Poli” informó sobre las designaciones realizadas por el director general, Arturo Reyes Sandoval, de:

  • Claudia Juárez García: directora de Recursos Financieros
  • Irene Sánchez Vargas: directora de Programación y Presupuesto
  • Isaac Godínez Martínez: director de Capital Humano
  • Arturo Alejandro Ledesma Santiago: jefe de División de la Dirección de Planeación y Presupuesto

Mientras que, de acuerdo con el mensaje del IPN, el director general pidió a los nuevos funcionarios “trabajar de manera transparente, y siempre velando por los recursos públicos del Politécnico, que son recursos de todas y todos los mexicanos”.

Toda vez que los cambios llegan en momentos en que hay seis planteles de la institución en paro estudiantil, con demandas como la salida del director general y otros directores, así como una mayor transparencia en la administración del “Poli”.

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