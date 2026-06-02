Anuncia IPN cambios en 3 direcciones y una jefatura de la Secretaría de Administración
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene nuevos directores en su Secretaría de Administración, luego de que este lunes anunció cuatro nombramientos para “dar impulso a la transparencia y eficacia”.
A través de un comunicado, el “Poli” informó sobre las designaciones realizadas por el director general, Arturo Reyes Sandoval, de:
- Claudia Juárez García: directora de Recursos Financieros
- Irene Sánchez Vargas: directora de Programación y Presupuesto
- Isaac Godínez Martínez: director de Capital Humano
- Arturo Alejandro Ledesma Santiago: jefe de División de la Dirección de Planeación y Presupuesto
Mientras que, de acuerdo con el mensaje del IPN, el director general pidió a los nuevos funcionarios “trabajar de manera transparente, y siempre velando por los recursos públicos del Politécnico, que son recursos de todas y todos los mexicanos”.
Toda vez que los cambios llegan en momentos en que hay seis planteles de la institución en paro estudiantil, con demandas como la salida del director general y otros directores, así como una mayor transparencia en la administración del “Poli”.
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