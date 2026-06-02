Anuncia IPN cambios en 3 direcciones y una jefatura de la Secretaría de Administración

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Foto: Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene nuevos directores en su Secretaría de Administración, luego de que este lunes anunció cuatro nombramientos para “dar impulso a la transparencia y eficacia”.

A través de un comunicado, el “Poli” informó sobre las designaciones realizadas por el director general, Arturo Reyes Sandoval, de:

Claudia Juárez García : directora de Recursos Financieros

: directora de Recursos Financieros Irene Sánchez Vargas : directora de Programación y Presupuesto

: directora de Programación y Presupuesto Isaac Godínez Martínez : director de Capital Humano

: director de Capital Humano Arturo Alejandro Ledesma Santiago: jefe de División de la Dirección de Planeación y Presupuesto

#IPNInforma | Con el fin de dar impulso a la transparencia y eficacia en la administración, hubo cuatro nuevos nombramientos en el #IPN.https://t.co/FJrIyRDTGc — IPN (@IPN_MX) June 2, 2026

Mientras que, de acuerdo con el mensaje del IPN, el director general pidió a los nuevos funcionarios “trabajar de manera transparente, y siempre velando por los recursos públicos del Politécnico, que son recursos de todas y todos los mexicanos”.

Toda vez que los cambios llegan en momentos en que hay seis planteles de la institución en paro estudiantil, con demandas como la salida del director general y otros directores, así como una mayor transparencia en la administración del “Poli”.

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