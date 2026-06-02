Expira juicio político contra Maru Campos por falta de ratificación

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La solicitud de juicio político contra Maru Campos expiró. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la solicitud de juicio político presentada contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expiró debido a que no fue ratificada dentro del plazo legal establecido.

La legisladora explicó que quienes promovieron el recurso contaban con tres días para ratificar la solicitud, trámite que podía realizarse incluso el mismo día de su presentación. Sin embargo, dicho procedimiento no se concretó.

Juicio político contra Maru Campos quedó sin efecto

López Rabadán detalló que la solicitud fue recibida conforme al procedimiento legislativo, pero al no cumplirse el requisito de ratificación, el trámite perdió vigencia.

Hubo una solicitud de juicio político. Esta solicitud tenía tres días para ser ratificada (…) No se ratificó el juicio político en contra de Maru Campos

La legisladora no informó sobre la posibilidad de que se presente una nueva solicitud en contra de la mandataria estatal.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

Plazo legal era de tres días

De acuerdo con lo expuesto por López Rabadán, la legislación establece que las solicitudes de juicio político deben ser ratificadas por quienes las promueven para que puedan continuar su proceso.

Al no cumplirse este requisito dentro del periodo establecido, el procedimiento concluye automáticamente sin avanzar a etapas posteriores de análisis o dictaminación.

Hasta el momento, la gobernadora de Chihuahua no se ha pronunciado públicamente sobre esta determinación.

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