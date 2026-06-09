Ariadna Montiel niega derrota de Morena en Coahuila; pide investigar presunta compra de votos del PRI

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Morena denuncia posible compra de votos en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que buscará impugnar la elección en Coahuila al denunciar presuntas irregularidades durante la jornada electoral, entre ellas compra de votos, retención de diputados federales y distribución de códigos QR para condicionar el sufragio a favor del PRI.

La dirigente aseguró que el objetivo del partido es que se esclarezcan los hechos denunciados y adelantó que acudirán hasta las últimas instancias electorales para buscar certeza sobre los resultados.

“A nosotros nos interesa la elección de Coahuila, limpiar la elección de Coahuila, pero también detener las prácticas históricas del PRI; el PRI vive como hace 50 años, esa frase del carro completo pues representa lo que son“, declaró Ariadna Montiel.

Asimismo, señaló que Morena continuará presentando recursos legales para impugnar el proceso electoral.

“Les iremos informando la evolución de las denuncias y llegaremos hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral porque sabemos que las autoridades locales no nos van a dar certeza“, afirmó.

Morena solicitará a la UIF rastrear el origen de recursos utilizados en la elección

Ariadna Montiel indicó que Morena pedirá la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar el origen del dinero que presuntamente habría sido utilizado para la compra de votos en Coahuila.

La dirigente explicó que esta solicitud formará parte de la ampliación de las denuncias que presentará el partido ante las autoridades competentes.

“Para dimensionar el monto de los recursos que se manejaron, no lo hemos concluido y será parte de la ampliación de la denuncia, porque el voto se estuvo pagando por lo menos en 500 pesos“, aseguró.

Montiel añadió que buscan determinar si existieron movimientos financieros irregulares vinculados con estas presuntas prácticas.

“Estamos solicitando que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen del dinero, si es en efectivo, en transferencias, pues no es lícito“, sostuvo.

Ariadna Montiel rechaza que Morena haya sufrido una derrota en Coahuila

La dirigente nacional de Morena rechazó que los resultados obtenidos en la entidad representen una derrota para el partido y afirmó que la evaluación interna es positiva.

Según explicó, Morena incrementó su participación y el número de votos obtenidos en comparación con procesos anteriores.

“Nosotros incrementamos nuestra participación, incrementamos nuestro número de votos, vamos a tener cinco diputados y esa es nuestra evaluación“, señaló.

Montiel insistió en que la interpretación de la oposición sobre los resultados no coincide con el análisis realizado por Morena.

“La oposición quiere hacer de esto una derrota; para nosotros no lo es“, afirmó.

Morena destaca que mantendrá representación en el Congreso local

Ariadna Montiel aseguró que los resultados electorales permitirán a Morena mantener presencia en el Congreso de Coahuila.

La dirigente destacó que el partido contará con cinco legisladores y señaló que otros institutos políticos registraron retrocesos en la elección.

“Tenemos un resultado que nos lleva a mantener nuestra representación en el estado; nuestros votos nos dan cinco diputados, el PAN pierde su registro, no tendrán diputados; es el resultado de la elección“, declaró.

Morena reiteró que continuará con las acciones legales correspondientes para que las autoridades electorales revisen las denuncias relacionadas con el proceso electoral en Coahuila.

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