Varios estados adelantan fin de clases, pero SEP aún no define regreso a aulas

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

La decisión de varios estados de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 debido a las altas temperaturas ha generado dudas entre madres, padres de familia y estudiantes sobre cuándo comenzarán las clases del próximo periodo escolar.

Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha publicado el calendario escolar oficial 2026-2027 para educación básica, por lo que no existe una fecha definitiva y obligatoria para el regreso a clases a nivel nacional.

Estados adelantaron el fin del ciclo escolar

Durante las últimas semanas, diversas entidades anunciaron modificaciones a sus calendarios escolares locales debido a las condiciones climáticas.

Entre los estados que informaron ajustes se encuentran:

Chihuahua

Colima

Jalisco

Tlaxcala

Sinaloa

Tamaulipas

Guanajuato

Yucatán

Baja California Sur

Nuevo León

En algunos casos, las autoridades educativas adelantaron el cierre de cursos hasta finales de junio o los primeros días de julio.

¿Suspensión de clases para la inauguración del Mundial 2026?

Por otra parte, sólo dos estados han confirmado cambios para el jueves 11 de junio, el día de la inauguración del Mundial 2026.

Ciudad de México (CDMX): suspensión de clases en educación básica y media superior

(CDMX): suspensión de clases en educación básica y media superior Jalisco: clases a distancia

¿Ya hay fecha para el inicio del ciclo escolar 2026-2027?

Diversos reportes y versiones han señalado que el próximo ciclo escolar podría comenzar a finales de agosto o incluso que algunos estados buscan retrasar el regreso debido al calor extremo.

No obstante, hasta ahora ninguna de esas fechas tiene carácter oficial a nivel nacional.

La fecha de inicio del ciclo escolar deberá establecerse mediante el calendario escolar que publique la SEP en el Diario Oficial de la Federación, documento que determina los días de clase obligatorios para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Habrá que esperar el calendario oficial de la SEP

Aunque algunas entidades han manifestado propuestas para modificar las fechas de regreso a clases, la SEP aún no ha emitido el calendario escolar 2026-2027.

Por ello, madres, padres de familia, docentes y estudiantes deberán esperar la publicación oficial del calendario para conocer con certeza cuándo iniciará el próximo ciclo escolar en México.

Mientras tanto, la fecha de regreso a clases sigue sin estar definida oficialmente por la autoridad educativa federal.

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